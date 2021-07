Biedronka prezentuje kuchnię azjatycką

Fot. materiały prasowe

Dzięki współpracy z restauratorami: Kedarem Parabem i Pawłem Albrzykowskim, sieć stworzyła książkę kulinarną „Czas na Azję”. Na półki sklepów Biedronka trafi 22 lipca. To 120 przepisów m.in. kuchni chińskiej, indyjskiej, japońskiej czy koreańskiej do przygotowania przez każdego. Książkę można kupić lub dostać za darmo przy zakupie produktów z serii Asia Flavours za min. 20 zł z kartą Moja Biedronka.

Biedronka od dawna zabiera klientów na kulinarne wycieczki za sprawą produktów z całego świata, ale i książek kucharskich. W czerwcu tego roku klienci sieci mieli okazję spróbować greckich specjałów i poznać tajniki tamtejszej kuchni dzięki książce „Czas na Grecję”. Trzema najchętniej wówczas kupowanymi greckimi delicjami były:

1. oliwa z oliwek

2. pita

3. chałwa.

Jak będzie teraz, przy promocji produktów kuchni azjatyckiej?



W aktualnej ofercie z serii Asia Flavours znajdziemy azjatyckie klasyki, takie jak makaron ryżowy, mleczko kokosowe, kimchi czy sos teriyaki. Swoich sił w kuchni azjatyckiej możemy spróbować przygotowując np. sushi, ze specjalnie przeznaczonym do tego ryżem lub zawijając sajgonki z papieru ryżowego, wypełnione świeżymi i chrupkimi warzywami, które idealnie sprawdzą się jako letnia przekąska.



Oferta będzie obowiązywać od 22 lipca do 7 sierpnia br. Książka kosztuje 29,99 zł, ale wystarczy w tym czasie kupić produkty marki Asia Flavours za min. 20 zł z kartą Moja Biedronka, aby otrzymać książkę gratis. Przy zakupie produktów z tej linii za m.in. 20 zł oraz książki „Czas na Azję” na jednym paragonie – klient otrzyma od sieci rabat o wartości jednej książki (29,99 zł). Przy zakupie produktów za min. 40 zł z kartą Moja Biedronka oraz dwóch książek na jednym paragonie, rabat wynosi wartość dwóch książek (59,98 zł).



Do współpracy przy tworzeniu książki Biedronka zaprosiła Kedara Paraba, założyciela warszawskich restauracji Bombaj Masala. Przy opracowaniu receptur kuchni chińskiej, japońskiej czy wietnamskiej pomagał Paweł Albrzykowski, twórca restauracji Pod Norenami, wybitny znawca kuchni azjatyckiej, znany wśród chińskich kucharzy jako Nguen Kim Chang.



„Czas na Azję” to 120 przepisów na 232 stronach. Są tu azjatyckie klasyki, jak spring rolls, butter chicken, sushi, ale i mniej znane dania jak hara bara tikki czy sernik japoński.