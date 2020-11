Biedronka przecenia żywność z bliskim terminem przydatności. Przeterminowana trafi do biogazowni

fot. za biedronka.pl

Sieć Biedronka w ramach walki z marnowaniem jedzenia wdrożyła pilotażowy program przeceny żywność o 50% w wybranych sklepach. To produkty z bliskim terminem przydatności do spożycia.







Pilotaż wystartował na początku roku. Do programu wytypowano 136 placówek.

Żywność przeterminowania nie może być przekazana do OPP, tak stanowi prawo. Taką żywność sieć oddaje do przetworzenia na biogaz.

Sieć przypomina, że jeśli na opakowaniu zamieszczono „najlepiej spożyć przed”, „najlepiej spożyć przed końcem” jest to data minimalnej trwałości, co oznacza, że jeśli produkt był odpowiednio przechowywany i nie wykazuje oznak zepsucia, można go spożyć bez obaw, nawet po wskazanej na opakowaniu dacie. Takie oznaczenia można znaleźć na produktach trwałych, takich jak np. kasze, makarony, herbaty, konserwy, oleje czy czekolady. Natomiast określenie: „należy spożyć do” oznacza termin przydatności do spożycia, po upływie którego, nie powinniśmy tego produktu spożywać. Najczęściej dotyczy to świeżych ryb i mięsa, ale też: wędlin, jajek, serów czy jogurtów.