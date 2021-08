Biedronka przed swoimi sklepami stawia kontenery na używaną odzież

Kontenery na używaną odzież staną przed 500 sklepami Biedronki. Fot. materiały prasowe

12 sierpnia ruszy ogólnopolska zbiórka używanych ubrań, zainicjowana przez markę Vanish i realizowana wspólnie z siecią sklepów Biedronka. Akcja ma na celu wsparcie działań Fundacji Dziko, działającej na rzecz ratowania dzikich rzek w Polsce. Każdy 1 kg przekazanej odzieży to 1 zł dla fundacji.

Niepotrzebne, ale nadające się do użytku ubrania można przynieść w dniach 12.08 – 8.09.2021 do jednego z 500 biorących udział w akcji sklepów sieci Biedronka w całej Polsce i wrzucić do specjalnie oznakowanego, różowego kontenera z logo Vanish.

Podczas zbiórki oddać można przede wszystkim niepotrzebne, ale w dobrym stanie i czyste ubrania – damskie, męskie i dziecięce, a także tekstylia domowe – obrusy, pościele, zasłony. Wszystkie rzeczy poddane zostaną segregacji - odzież spełniająca warunki regulaminu zostanie wprowadzona na rynek dóbr z drugiego obiegu lub poddana recyclingowi. To już kolejna inicjatywa, w której marka Vanish i Biedronka łączą siły, aby propagować świadome decyzje zakupowe oraz proekologiczne postawy.

W 2019 roku firmy wspólnie zachęcały Polaków do oddania niepotrzebnych ubrań i zebrały ponad 40 ton odzieży, dzięki czemu udało się wesprzeć aż 500 potrzebujących rodzin.