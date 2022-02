Biedronka przeznaczy 20 mln zł na podwyżki dla pracowników centrali

Podwyżką objętych zostało prawie 3000 pracowników, a Biedronka przeznaczy na ten cel ponad 20 milionów złotych w skali roku.

Od 1 stycznia b.r. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych największej sieci handlowej w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku przeznaczono ponad 142 mln zł. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł. Teraz do grona osób otrzymujących wyższe wynagrodzenie dołączą również pracownicy centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych.

Biedronka zatrudnia ponad 70 000 osób. - Pomimo wielu trudności, cały zespół Biedronki stanął na wysokości zadania i osiągnął w ubiegłym pandemicznym roku bardzo dobre rezultaty. To właśnie dobre wyniki firmy osiągnięte w wymagających czasach były głównym powodem przyspieszenia procesu podwyżkowego – informuje spółka.

Regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności zatrudnienia to kroki podejmowane przez Biedronkę do realizacji ważnego celu pozostawania pracodawcą pierwszego wyboru.

Przeczytaj także: Nowe etykiety cenowe w sklepach Biedronka

Biedronka wydała dodatkowo ponad 100 mln zł na dofinansowanie świątecznych zakupów swoich pracowników oraz ufundowała ponad 150 tys. paczek dla pracowników sieci oraz ich dzieci. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niemenedżerskich i część współpracowników sieci otrzymało specjalne rabaty w wysokości do 1000 złotych do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka. Niezależnie, pracownicy sieci Biedronka dostali również, jak co roku, dodatkowe zasilenia finansowe w postaci specjalnych e-kodów, które zastąpiły wykorzystywane wcześniej karty przedpłacone.

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów. Więcej informacji o ofercie pozapłacowej dla prac