Biedronka przygotowuje się na starszych pracowników: rozważa więcej benefitów prozdrowotnych

fot. dlahandlu.pl

Nasz zespół jest na razie dość młody – średnia wieku to 37 lat, a średnia wieku menedżerów to 40 lat. Jako że stawiamy na politykę awansu ludzi z wewnątrz organizacji, trafiają do nas głównie ludzie młodzi. Oczywiście mamy świadomość, że średnia wieku u nas będzie się podnosić. W związku z tym będzie rosła rola benefitów pozapłacowych związanych ze zdrowiem, w tym badań profilaktycznych. Być może będziemy musieli też pomyśleć o dalszej modyfikacji stanowisk pracy, by dostosować je do potrzeb osób z różnych kategorii wiekowych - mówi Jarosław Sobczyk, członek zarządu i dyrektor personalny, Jerónimo Martins Polska S.A.

W marcu 2018 r. rozpoczął się proces ograniczania handlu w niedzielę. Jak to wpłynęło na pracowników Biedronki?

JS: To było duże wyzwanie dla sklepów i naszym pracownikom należą się duże słowa uznania za to, jak sobie z nim poradzili. Skutkiem zamknięcia sklepów w niedzielę jest znaczne zwiększenie liczby klientów w piątek, sobotę czy poniedziałek. By zapewnić w placówkach odpowiednią obsadę w okresach największego ruchu, musieliśmy wielokrotnie zmieniać grafiki. Poza tym zakaz wchodził stopniowo, skutkiem czego w różnych tygodniach obowiązywały różne harmonogramy. Te ciągłe zmiany, w połączeniu ze zwiększonym obciążeniem pracą w szczytach, były dla pracowników trudne.

Więcej też sklepów niż dotychczas musiało podjąć pracę w nocy z niedzieli na poniedziałek – bez tego przygotowanie sklepu na nowy tydzień okazało się niemożliwe. To niewątpliwie miało wpływ na komfort pracy. Handlowiec zawsze musi być jednak przygotowany, by obsłużyć klienta, w tej pracy trzeba się wykazać pewną elastycznością. Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem.

Na rynku pracy sytuacja staje się coraz trudniejsza, bo ubywa osób w wieku produkcyjnym. Na ile ten problem dotyka Biedronkę?

JS: W związku z tym, że zatrudniamy ok. 70 tys. osób, zmiany na rynku pracy są zmianami, które dzieją się w Biedronce. Tym samym widzimy, że na wielu rynkach lokalnych, szczególnie w dużych

miastach, albo tam gdzie pojawiają się znaczne inwestycje, jest trudniej o pracowników. Dostrzegamy też związaną z tym większą rotację czy więcej nieobecności w pracy, co szczególnie negatywnie wpływa na organizację pracy całego zespołu w sklepie czy centrum dystrybucyjnym. Staramy się temu przeciwdziałać, konsekwentnie budując naszą pozycję jako solidnego pracodawcy, oferującego

dobre środowisko pracy, atrakcyjne wynagrodzenie i wyjątkowo bogaty pakiet świadczeń, ale także ogromne możliwości rozwoju i awansu. Staramy się przyciągnąć osoby zainteresowane związaniem się z firmą na dłużej, ale otwieramy się też na nowe grupy, w tym studentów czy osoby starsze poszukujące pracy w niepełnym wymiarze. W tym celu stworzyliśmy nowe stanowiska pracy – kasjera, który wyłącznie obsługuje klientów przy kasie, oraz pracownika sklepu zajmującego się głównie wypakowywaniem towarów na półki. Od zeszłego roku rekrutujemy też bezpośrednio Ukraińców. Kluczowe jest dla nas to, by zatrudnione osoby lubiły pracę z ludźmi i chciały być częścią naszego zespołu.