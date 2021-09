Biedronka realizuje decyzję UOKiK - przeznaczy na bony dla klientów 7,5 mln zł

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wejść na specjalną stronę: http://szkolenie.biedronka.pl, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, ukończyć quiz składający się z 10 pytań i podać numer telefonu. Biedronka ma do rozdania 500 tysięcy bonów, w czterech turach szkolenia. Oznacza to, że w każdej z tur pierwsze 125 tysięcy uczestników, które ukończy szkolenie otrzyma na podany numer telefonu bon w ciągu kolejnych 7 dni. Jeden numer telefonu może otrzymać tylko jeden bon. Bony będzie można zrealizować przez 3 miesiące od daty ich otrzymania.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z tematyką przydatną w życiu codziennym, podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych. Wyjaśnione zostaną najważniejsze uprawnienia konsumentów: prawo do informacji, prawo do zwrotu oraz prawo do reklamacji towaru. Dowiedzą się czym różni się rękojmia od gwarancji, a także jak wyglądają zasady reklamacji towarów w sklepach sieci Biedronka.

Szkolenie w czterech turach

Szkolenie zostanie uruchomione łącznie w czterech turach, rozpoczynających się kolejno:

20 września 2021 r.,

28 września 2021 r.,

5 października 2021 r.,

12 października 2021 r.



Biedronka zorganizowała podobne szkolenie w 2019 roku. Wzięło w nim udział 35 tysięcy klientów, którzy otrzymali bony o łącznej wartości 350 tysięcy złotych. Szkolenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że Biedronka rozdała klientom bony w ciągu nieco ponad 3 godzin.