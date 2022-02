Biedronka rekrutuje magazynierów. Rusza z budową nowego centrum dystrybucyjnego

Nowe centrum dystrybucyjne zlokalizowane na działce o powierzchni 9 hektarów w miejscowości Stawiguda obok Olsztyna zajmie 38 tys. metrów kwadratowych powierzchni, czyli więcej niż 5 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Magazyn codziennie będzie wysyłać do do sklepów sieci Biedronka do 6300 palet.

Na wyposażeniu znajdzie się ponad 200 wózków widłowych oraz 175 pojazdów ciężarowych.

Na koniec 2022 roku magazyn obsługiwać będzie ponad 200 placówek na północy Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

Centrum dystrybucyjne w Stawigudzie będzie wyposażone w rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko, takie jak: chłodnictwo w pełni oparte na wykorzystaniu naturalnych gazów (CO2), czy inteligentny system oświetlenia LED, dopasowujący się do poziomu natężenia naturalnego światła. Na dachu budynku zamontowane zostaną nowoczesne panele fotowoltaiczne.



Magazyn w Stawigudzie będzie nie tylko istotnym elementem sieci logistycznej Biedronki, ale wesprze rynek pracy w regionie, w którym bezrobocie sięga 7,5%. Zatrudnienie znajdzie tutaj około 500 osób czyniąc to centrum dystrybucyjne Biedronki jednym z największych pracodawców na tym obszarze.





Od 10 lutego br. rusza rekrutacja na stanowiska kadry kierowniczej, a na początku marca rozpocznie się proces zatrudniania na stanowiska operacyjne, począwszy od magazynierów, inspektorów ds. administracyjno–magazynowych, specjalistów oraz kontrolerów jakości.

Jakie zarobki w magazynie Biedronki?

Wszystkie dostępne oferty pracy dostępne w sieci Biedronka można znaleźć na stronie pracawbiedronce.pl/oferty-pracy.

Magazynier z najmniejszym stażem uzyska na nie mniej niż 3950 zł brutto natomiast doświadczony ze stażem 3 lata ma zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 4400 zł brutto. Inspektor ds. administracyjno-magazynowych rozpoczynający karierę otrzyma 4500 zł brutto, natomiast osoba doświadczona może liczyć na 4800 zł brutto.

Pracownicy oprócz pensji zasadniczej mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów, powiększające ich realne wynagrodzenia – magazynier może otrzymać łączne wynagrodzenie do 5810 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych do kwoty 6150 zł brutto.



- Płynne i szybkie działanie centrów dystrybucyjnych to istotny element funkcjonowania sieci Biedronka, która z roku na rok działa coraz efektywniej. Dzięki skutecznemu systemowi logistycznemu klienci mają stały dostęp do świeżych produktów. Nowy magazyn w Stawigudzie przyczyni się nie tylko do rozwoju sieci, ale przede wszystkim pozwoli nam na bycie dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności, która będzie mogła liczyć na stabilne warunki pracy w największej sieci handlowej w Polsce - mówi Wojciech Józefowski, dyrektor logistyki w sieci Biedronka.