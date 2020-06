Biedronka rekrutuje pracowników do sklepów położonych w miejscowościach turystycznych. Czy w tym roku też będą nagrody?

na zdj. "wakacyjny" sklep Biedronki; fot. z 2019 r.

Startuje kampania rekrutacyjna adresowana do pracowników Biedronki, którzy są chętni do podjęcia zatrudnienia w miejscowości turystycznej i pogodzenia pracy z urlopem. Przypomnijmy, że rok temu z pracy w nadbałtyckich miejscowościach skorzystało ok. 240 ochotników. Pracownicy mogli liczyć na specjalną nagrodę letnią. Czy w tym roku będzie podobnie?

W pierwszym kwartale roku sieć Biedronka rozpoczęła kampanię rekrutacyjną skierowaną do studentów. W nowej kampanii sieć zdecydowała się na ciekawie hasła i przyciągające wzrok grafiki, żeby trafić do wymagającej grupy docelowej. W "rolach głównych" wystąpiły ananasy i maliny.



Kreacje, które zostały umieszczone na uczelniach, targach pracy oraz w social mediach w sposób zabawny miały zachęcić młode osoby do rekrutowania do Biedronki. Efekty? Ananasowe grafiki na facebook’u zachęciły w przeciągu 2 tygodni ponad 2 000 młodych osób z największych miast do zapoznania się z ofertami pracy.

- Młodzi ludzie często dołączają do naszego zespołu sklepowego, cześć tylko na chwilę, inni decydują się zostać z nami na dłużej, ponieważ lubią szybkie tempo pracy i doceniają możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego zapraszamy każdego do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy!

To nie pierwsza współpraca Jeronimo Martins z agencją kreatywną Job’n’joy. W tym roku zrealizowaliśmy również projekt dotyczący pracy na wakacje, którego targetem są obecni pracownicy Biedronki. Tym samym, chcemy pokazać im możliwości podjęcia zatrudnienia w miejscowości turystycznej i pogodzenia pracy z urlopem. Szczegóły tej współpracy będą niebawem widoczne w naszych mediach społecznościowych oraz w sklepach sieci Biedronka - komunikuje sieć.

W aktualnych ogłoszeniach pracy w sklepach Biedronka położonych w miejscowościach turystycznych czytamy, że sieć zapewnia konkurencyjną stawkę godzinową, elastyczny grafik i pracę zmianową, możliwość połączenia pracy z wakacjami i umowę zlecenie z możliwością przejścia na etat.

Sieć Biedronka ma obecnie ponad 3 tys. sklepów i zatrudnia ponad 68 tys. ludzi.