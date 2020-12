Biedronka rezygnuje z jaj klatkowych

Biedronka wycofuje jaja z symbolem "3", fot. mat. pras.

31 grudnia 2021 roku sieć Biedronka wycofa świeże jaja klatkowe z oferty. Stanie się to 4 lata wcześniej niż pierwotnie zadeklarowany termin. Pierwszym regionem sieci, który wprowadzi tę zmianę, będzie Warszawa - nastąpi to od 1 stycznia 2021 roku.

W Biedronce w 2019 r. 25% sprzedaży świeżych jaj stanowiły te od kur z chowu ściółkowego, wolnego wybiegu lub ekologicznego, natomiast w 2018 r. było to 20% świeżych jaj. Dzisiejsza deklaracja oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku sieć będzie sprzedawała jedynie jaja oznaczane jako 2,1 lub 0, a wycofa te z symbolem 3.



Proces wycofywania jaj klatkowych rozpoczyna się już teraz, pierwszy region wycofa jaja klatkowe od 1 stycznia 2021 roku. Ponad 150 sklepów sieci Biedronka na terenie Warszawy, obsługiwanych przez centrum dystrybucyjne w Parzniewie, będzie oferowało klientom jaja świeże tylko z chowu alternatywnego.



- Bardzo dokładnie przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tej decyzji. To wyzwanie operacyjne także dla naszych partnerów i dostawców. Nasza decyzja to odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz sygnał do zmiany dla całego rynku - powiedział Marcin Domański, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.



Decyzja dotyczy zarówno świeżych jaj sprzedawanych pod markami własnymi Biedronki, jak i marek producentów, które okazjonalnie pojawiają się w sklepach sieci Biedronka, jako uzupełnienie asortymentu. W ciągu najbliższego roku jaja klatkowe będą sukcesywnie wycofywane z kolejnych regionów na terenie kraju.



Aby promować bardziej świadomy wybór konsumentów, Biedronka opracowała też systemy znakowania produktów marki własnej - opakowania produktów służą również do dostarczania informacji klientom na temat ochrony środowiska lub dobrostanu zwierząt.