Biedronka rozdała już milion Swojaków

Milion maskotek bohaterów Gangu Swojaków trafiło już w ręce klientów. Punkty w akcji można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci, a odbiór maskotek będzie możliwy do 1 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.