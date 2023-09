Produkty Go Active z logotypem reprezentacji

Największa sieć handlowa w Polsce jest oficjalnym sponsorem Reprezentacji, który już od ponad 13 lat wspiera polskich piłkarzy i piłkarki.

Biedronka i PZPN rozszerzyły współpracę o dodatkowe aspekty, które materializują się w postaci dedykowanej serii produktów w ramach marki własnej Go Active.

Linia Go Active sygnowana logotypem reprezentacji Polski

Po 13 latach wspierania polskiej piłki, Biedronka jeszcze bardziej rozszerza swoją współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wprowadzając do sprzedaży produkty linii Go Active sygnowane logotypem reprezentacji Polski.

Są to produkty idealne zarówno dla piłkarzy i piłkarek reprezentujących polskie barwy narodowe, jak i dla osób amatorsko uprawiających sport i ceniących aktywny tryb życia. Tym samym demokratyzujemy dostęp do produktów, które do tej pory były dostępne wyłącznie w sklepach specjalistycznych - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor działu rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka.

Go Active - co to za produkty

„Łączy nas najlepszy skład” to więcej niż hasło, to filozofia, która łączy sieć Biedronka i Polski Związek Piłki Nożnej. Produkty marki Go Active stworzone w ramach tej współpracy to najwyższej jakości napoje izotoniczne, wody witaminowe, a także żele energetyczne. Artykuły te w szczególności zaspokoją oczekiwania oraz potrzeby najbardziej wymagających osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia. Nowa linia produktów Go Active zawiera trzy rodzaje napojów izotonicznych i żele energetyczne w dwóch wersjach smakowych. W skład serii wchodzą również trzy warianty funkcjonalne wody witaminowej.

ozwinięcie współpracy z siecią Biedronka, czyli wieloletnim sponsorem to element realizacji naszej nowej strategii biznesowej, maksymalizujący synergię biznesową partnerów, a także potwierdzenie, że relacje na linii biznes – sport nie muszą ograniczać się tylko do standardowych działań. Razem szukamy nowych rozwiązań, dlatego w kolejnych miesiącach na półkach sieci sklepów Biedronka pojawią się też kolejne produkty, konsultowane z dietetykami, dietetyczkami oraz szefem kuchni reprezentacji Polski, które mamy nadzieję, znajdą uznanie wśród naszych kibiców - ko entuje Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na opakowaniach produktów spożywczych z nowej linii Go Active pojawi się charakterystyczny logotyp Reprezentacji Polski w piłce nożnej wraz z hasłem „Łączy nas najlepszy skład”. To właśnie najlepszy skład jest wyróżnikiem produktów marki Go Active.

W kolejnych miesiącach na półkach sklepów sieci Biedronka pojawi się więcej nowości kierowanych do osób uprawiających sport i ceniących zdrowy tryb życia, przygotowywanych we współpracy z dietetykami oraz szefem kuchni reprezentantów i reprezentantek Polski.