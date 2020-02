Biedronka rzuca rękawicę Rossmanowi - darmowe pieluszki Dada powalczą z BabyDream

Szymon Odolanowski z agencji Abanana Advertising komentuje akcję Biedronki „Paczka powitalna Dada”

Akcja Biedronki „Paczka powitalna Dada” w pewien sposób może oznaczać rzucenie rękawicy Rossmanowi i jego programowi „Rossnę". Chodzi przede wszystkim o konkurowanie z inną marką własną, która należy do Niemców, czyli BabyDream – ponieważ Pampers jest zbyt znanym brandem o ugruntowanej pozycji, z którym nie byłoby sensu jawnie rywalizować na tym etapie - wyjaśnia nam Szymon Odolanowski z agencji Abanana Advertising.

3 lutego firma Jeronimo Martins Polska poinformowała, że sieć sklepów Biedronka i marka artykułów dziecięcych Dada przygotowują specjalne, darmowe paczki powitalne dla dzieci, które przyjdą na świat w 2020 roku. Świeżo upieczeni rodzice otrzymają prosto do domu pieluszki, chusteczki nawilżane i papierowe patyczki do pielęgnacji marki Dada.

Akcja „Paczka powitalna Dada” wydaje się dobrym ruchem marketingowym, który na długo może związać konsumentów z marką własną Biedronki. O komentarz ws. akcji Biedronki poprosiliśmy Szymona Odolanowskiego, Influencer Marketing Managera w agencji komunikacji marketingowej Abanana Advertising.

– Akcja organizowana przez Biedronkę we współpracy z Pocztą Polską, a przy wykorzystaniu marki własnej – Dada – w pewien sposób może oznaczać rzucenie rękawicy Rossmanowi i jego programowi „Rossnę", aczkolwiek działania wiele różni. Chodzi przede wszystkim o konkurowanie z inną marką własną, która należy do Niemców, czyli BabyDream – ponieważ Pampers jest zbyt znanym brandem o ugruntowanej pozycji, z którym nie byłoby sensu jawnie rywalizować na tym etapie – uważa nasz rozmówca.

Produkty Dada nie są dostępne wyłącznie w Biedronkach, ale też w Hebe, które również należy do Jeronimo Martins. – Portugalskie przedsiębiorstwo piecze... cztery pieczenie na jednym ogniu, promując i markę wewnętrzną, i oba sklepy. Co z ostatnią „pieczenią"? To „mikroinfluencer marketing na skalę krajową". Paczki z wyprawkami to PR boxy, które rodzice dostają w barterze w zamian za przywiązanie i pamięć o marce, a w wielu przypadkach także recenzje przekazywane dalej. Wystarczy wzmianka na forum internetowym czy nawet w rozmowie ze znajomymi. W ten sposób można zbudować niesamowicie zaangażowaną społeczność, a obdarowane rodziny staną się ambasadorami marki – przewiduje Szymon Odolanowski.