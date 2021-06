Biedronka sprawdziła, co kupujemy przed meczami reprezentacji

Jakie produkty kupujemy przed meczami? fot. mat. pras.

W oczekiwaniu na meczu ze Szwecją o awans do dalszych gier sieć Biedronka sprawdziła, jaki skład w meczowe dni trafia do… koszyków klientów.

- Sprawdziliśmy, jak zmieniają się nasze preferencje konsumenckie przy okazji dużych wydarzeń sportowych. Przyjrzeliśmy się, jak wyglądały zakupy naszych klientów w dni meczowe względem zwykłych dni tygodnia. Niektóre wyniki naprawdę nas zaskoczyły - powiedział Ireneusz Tatara, starszy menedżer w dziale analiz biznesowych w sieci Biedronka.

Dylematy przed meczem ze Słowacją

Już przed pierwszym gwizdkiem klienci Biedronki reprezentowali dwa dość skrajne podejścia – jedni w ostatniej chwili zdobywali zestawy piwa Tyskie z biało-czerwoną flagą, a drudzy zaopatrzyli się w miękkie poduszki i duże zapasy chusteczek higienicznych marki własnej Queen (ponad 400 proc. średniej poniedziałkowej sprzedaży za ostatnie tygodnie).

Zmiana taktyki przed hiszpańską armadą

Klasyczny mecz o wszystko, więc na stole też musiało być konkretniej. Bardzo dużą popularnością cieszyły się świeże owoce, a w szczególności czereśnie (blisko 270% średniej sobotniej sprzedaży za ostatnie tygodnie), winogrona i melony (oba produkty ponad 100% średniej). Klienci wybierali równie chętnie jako napoje soki owocowe Frugo, których kupiono o ponad 800% więcej. Dla tych, którzy z pewnym dystansem podchodzą do kultury fitness selekcja przebiegała nieco inaczej. Ich serca zdobyły krakersy solone (1600% średniej) oraz piwo Łomża w butelce 0,33l (prawie 1300% średniej sobotniej), a także czipsy Crunchips X-cut (ponad 200% normy). Mecz z Hiszpanią zachęcał również wielu klientów od odkrywania smaku produktów z linii Toro Rojo. Prym wiodły typowe przekąski w stylu tapas – oliwki zarówno czarne i zielone, drylowane i nadziewane cytryną (wzrost sprzedaży średnio ponad 150%) oraz szynka Serrano.



Co ciekawe, jest wśród nas wielu sympatyków skandynawskich przysmaków – już tydzień temu sprzedaż śledzi w sosach zaczęła rosnąć pomimo fal gorących upałów. A do śledzia, polecają się piwa bez zawartości alkoholu – te przekroczyły 130% średniej sprzedaży w analizowanych okresach.