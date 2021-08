Biedronka sprzedaje niewybarwioną paprykę

Biedronka znalazła kolejny sposób na walkę z marnowaniem żywności. Pod hasłem „Przyroda wie, co robi” sieć od początku sierpnia tego roku sprzedaje paprykę, która jest nie do końca wybarwiona, ale w pełni wartościowa i nie prowadzi do strat u producentów.