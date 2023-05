Biedronka: sprzedaż hummusu skoczyła o 25 proc.

Pole roślinnych możliwości

Na rosnące zainteresowanie hummusem przekłada się nie tylko wzrost świadomości żywieniowej Polaków, ale także coraz większa dostępność i wybór tego bliskowschodniego produktu na polskim rynku. Kategoria hummusów jest jedną z najszybciej rozwijających się kategorii wśród produktów wegetariańskich. W samym roku 2022 sieć odnotowała 25% wzrostu sprzedaży różnych wariantów tego produktu w porównaniu do roku poprzedniego. ​

W Biedronce miłośnicy pasty mogą przebierać spośród kilkunastu różnych jej wariantów. Poza produktami znajdującymi się w stałym asortymencie, takimi jak np. Hummus Go Vege klasyczny, paprykowy, pomidorowy (160 g) czy Hummus z burakiem Go Vege (160 g), sieć regularnie wprowadza oferty specjalne, wśród których można znaleźć np. Hummus Trio Go Vege Mix (210 g) oraz produkty marki Perla, jak np. Hummus chilli czy z bakłażanem.

Jak podaje Biedronka, najchętniej wybieranym przez klientów sieci hummusem jest Hummus Klasyczny Go Vege 160 g. Miłośnicy lewantyńskiej pasty chętnie sięgają również po Hummus Spicy Salsa Go Vege 160 g oraz Hummus Czerwone Pesto Go Vege 160 g.

- W sklepach sieci Biedronka klienci codziennie, nie tylko od święta, mogą znaleźć hummusy, napoje roślinne, desery i inne produkty odpowiednie dla wegan, wegetarian, osób ograniczających mięso, czy po prostu poszukiwaczy nowych doznań smakowych. A to wszystko w najlepszych cenach i najlepszej jakości - mówi Dariusz Blaut, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

Roślinna (r)ewolucja?

Jak wskazuje przeprowadzone przez Biedronkę oraz instytut IPSOS badanie zwyczajów żywieniowych Polaków, już co trzeci z nas deklaruje spożywanie produktów wegetariańskich. Na popularności zyskują wszystkie bezmięsne kategorie, ale najczęściej wybieranymi są hummusy, pasztety roślinne oraz mleko roślinne.

Dlaczego stawiamy na hummus?

Według badania Biedronki i IPSOS już 2/3 Polaków ma świadomość, że odżywianie ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Hummus świetnie sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnych past do smarowania. W skład tradycyjnego hummusu wchodzi przede wszystkim ciecierzyca, która jest dobrym źródłem białka roślinnego, w związku z czym hummus może być wartościowym elementem diety. Warto wspomnieć również o jego bogatych walorach smakowych – dodany do odpowiednich posiłków może znacznie wzbogacić odczucia sensoryczne.

Spożywczy Produkt 2022 Roku

Hummus Klasyczny Go Vege 160 g jest nie tylko najchętniej wybieranym produktem z tej kategorii przez klientów Biedronki. Pastę marki własnej sieci doceniła także 300-tysięczna społeczność, która w plebiscycie Czytamy Etykiety wybiera najlepsze produkty ubiegłego roku. Głosujący konkursu docenili Hummus Klasyczny Go Vege przyznając mu tytuł „Spożywczego Produktu Roku 2022” w kategorii Produkt wege.

Roślinny Game Changer

Marka Go Vege to jednak nie tylko szeroki wybór hummusów. W jej ofercie znajdują się także lubiane przez klientów napoje i jogurty roślinne, wegańskie odpowiedniki sera, roślinne alternatywy dla mięsa i wędlin, dania gotowe, sosy i inne, najwyższej jakości produkty dla osób będących na diecie bezmięsnej. Dzięki sukcesywnemu rozszerzaniu wege portfolio przez Biedronkę, marka Go Vege otrzymała pierwsze miejsce w plebiscycie RoślinnieJemy w kategorii „Roślinny Game Changer” za istotny wpływ na zmiany na rynku oferty roślinnej w Polsce.