Biedronka startuje z fundacją pomagającą seniorom. Jej budżet to 50 mln zł

Biedronka powołuje do życia fundację, fot. materiały prasowe

50 milionów złotych – taką kwotą będzie dysponowała w 2020 roku Fundacja Biedronki, która rozpocznie działalność po 25-latach istnienia Biedronki w Polsce. Fundacja powstaje by pomagać osobom starszym. Pierwszym programem Fundacji będzie program kart przedpłaconych „Na codzienne zakupy”, obejmujący 10 tys. seniorów. Na ten cel Biedronka przeznaczy blisko 15 mln zł.

W 2020 r. Fundacja Biedronki będzie dysponowała budżetem 50 mln zł, a w kolejnych latach fundator, czyli Jeronimo Martins Polska planuje przeznaczyć na wsparcie Fundacji od 7,5 mln do 20 mln euro rocznie.

- Prowadząc biznes, który zaspokaja podstawowe ludzkie potrzeby i działa na dużą skalę, mamy możliwość przyczyniać się do znajdowania rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania lokalnej społeczności i niosą realną pomoc potrzebującym. To dzięki Polsce Biedronka mogła się tak rozwinąć, a my czujemy związaną z tym odpowiedzialność. Właśnie z tego powodu uruchamiamy Fundację Biedronki, która skupi się na grupie osób, zmagających się z bardzo poważnymi wyzwaniami - mówi Pedro Soares dos Santos, prezes zarządu Grupy Jeronimo Martins.

Celami nowo powstałej Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W tym celu Fundacja będzie prowadziła też działania na rzecz rozwoju wolontariatu na rzecz seniorów.



- W Fundacji zaczniemy działać od razu z dużym programem, realnie podnoszącym jakość życia znaczącej grupy seniorów, a dzięki zapewnionym na działanie Fundacji środkom, już niebawem będziemy mogli ruszyć z innymi znaczącymi działaniami na rzecz lepszej kondycji osób starszych w Polsce - dodaje Katarzyna Scheer, prezes zarządu nowo powstającej Fundacji Biedronki.

Pierwszym projektem, który będzie realizowany we współpracy Fundacji Biedronki i Caritas Polska, jest program „Na codzienne zakupy". W 2020 roku pomocą nim zostanie objętych 10 000 potrzebujących seniorów. Od kwietnia br. do stycznia 2021 r. będą oni otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na karcie przepłaconej. Kart będzie można używać na zakupy w sklepach Biedronka.

Dzięki takiej formie pomocy seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć pieniądze.

Wytyczaniem strategicznych osi działania nowej organizacji będzie zajmować się Rada Fundacji, w której skład wejdą autorytety z doświadczeniem i wiedzą w obszarze problematyki społecznej. W Radzie Fundacji znajdą się:

- prof. dr hab. Anna Giza–Poleszczuk, socjolog i specjalistka w dziedzinie kapitału społecznego

- siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty „Chleb Życia", prowadząca domy dla osób bezdomnych, chorych oraz dla samotnych matek

- prof. dr hab. Jerzy Hausner, promotor ekonomii wartości opartej na solidaryzmie społecznym

- oraz przedstawiciele Grupy Jeronimo Martins: Pedro Soares dos Santos, Prezes Grupy, Sara Miranda, dyrektor komunikacji i CSR Grupy oraz Marta Maia, dyrektor personalna Grupy.

Prezesem Fundacji jest Katarzyna Scheer, w wiceprezesami: Justyna Rysiak oraz Agnieszka Sokołowska.

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie 100000 zł oraz: coroczny wkład pieniężny oparty na wynikach Fundatora w kwocie nie mniejszej niż 7500000 euro i nie więcej niż 20000000 euro pod warunkiem osiągnięcia przez Fundatora zysku oraz pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fundatora zatwierdzi powyższe wyniki oraz ich podział.