Biedronka stawia w sklepach puszki WOŚP. Serduszka będą rozdawać kasjerzy

Biedronka rozpoczyna zbiórkę pieniędzy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci jako sponsor główny 30. Finału WOŚP.

Puszki WOŚP od teraz aż do Finału 30 stycznia 2022 r. będą stałym elementem w niemal 3200 sklepach sieci Biedronka. W każdym staną trzy puszki. Klienci znajdą je w strefie kas obsługiwanych przez pracowników sieci. Tym samym ponad 70 tys. pracowników Biedronki stanie się na półtora miesiąca „wolontariuszami” WOŚP, którzy będą zachęcać 4 mln klientów odwiedzających każdego dnia sklepy sieci, aby wspierali datkami jubileuszową zbiórkę WOŚP. Każdy kasjer będzie rozdawał serduszka w rewanżu za pieniądze wrzucone do puszek.

W sprzedaży w sklepach sieci Biedronka są już produkty sygnowane logo WOŚP. Wszystkie są ulokowane na specjalnych standach. Znajdziemy na nich m.in. kubki ceramiczne, koszulki WOŚP, kominy, skarpetki, bawełniane torby i smycze. Dodatkowo, w ofercie Biedronki wkrótce znajdą się kubki termiczne oraz zimowe czapki w kilku kolorowych wzorach i w dwóch rozmiarach – dla dorosłych i dla dzieci. Będą one dostępne jedynie w placówkach sieci, a cały dochód ze sprzedaży czapek wesprze 30. Finał WOŚP. W najbliższy weekend datki do puszek można będzie wrzucać przez dwa dni, ponieważ 12 grudnia to niedziela handlowa i wszystkie sklepy sieci Biedronka będą tego dnia otwarte.