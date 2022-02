Biedronka szuka młodych menedżerów

Program Management Trainee w Polsce odbywa się już od 1996 r. – czyli od 26 lat. Skierowany jest do absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Wybrani w rekrutacji kandydaci dołączają do Grupy Jeronimo Martins - międzynarodowej korporacji, którą tworzy ponad 100 tysięcy osób w 3 krajach, zlokalizowanych na 2 kontynentach czyli w Polsce, Portugalii i Kolumbii.

W trakcie dwóch lat, w ramach indywidualnie przygotowanego programu szkoleniowo-rozwojowego, uczestnicy pod okiem swoich doświadczonych przełożonych zdobędą rozbudowaną wiedzę biznesową, kompetencje liderskie oraz wezmą udział w kluczowych dla firmy projektach. Program jest też furtką do rozwoju międzynarodowej kariery w strukturach firmy.

Management Trainee w Biedronce

- Program Management Trainee umożliwia nie tylko głęboką integrację z największą siecią handlową w Polsce, ale także zdobycie specyficznej wiedzy, rozwoju osobistych kompetencji. To naprawdę intensywny czas, który przygotować ma do objęcia roli menedżerskiej i ugruntować tę rolę na przyszłość - uważa Marcin Mendruń, dyrektor ds. management development i szkoleń w sieci Biedronka.



Program Management Trainee rozpocznie się w lipcu 2022 br. Pierwsze miesiące uczestnicy spędzą na poznaniu wielu obszarów – wybranych działów, sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, a także będą mieli szansę pracować w wybranym obszarze. Kandydaci będą dobierani względem posiadanych kompetencji do działów, takich jak: dział ds. lojalności klientów i innowacji cyfrowych, zakupów, logistyki, finansów, e-commerce, logistyki, łańcucha dostaw czy zarządzania powierzchnią sprzedaży i merchandisingu.

124 absolwentów MT pracuje w Biedronce

Indywidualne projekty, w których uczestnicy programu wezmą udział, są jednymi z kluczowych dla organizacji. Stażyści po 9 miesiącach pracy przy dedykowanym projekcie będą mieli szansę zaprezentować efekty swoich starań przed zarządem spółki. Po dwóch latach od rozpoczęcia programu uczestnicy, po pozytywnej ocenie efektów pracy, otrzymają awans na stanowisko młodszego menedżera.

Aż 17 proc. starszych menedżerów zatrudnionych w Biedronce to absolwenci programu MT. Obecnie w Biedronce zatrudnionych jest 124 absolwentów programu Management Trainee, z czego 50 osób zajmuje stanowiska starszego menedżera lub dyrektora. Obszary, w których najczęściej pracują absolwenci programu to: finanse, logistyka, marketing, zakupy, kontrola jakości oraz HR.