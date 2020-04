Biedronka szuka oszczędności. Czas na renegocjacje stawek czynszu

Na zdj. sklep sieci w Poznaniu Fot. materiały prasowe

Właściciel Biedronki chce renegocjować płacone przez sieć czynsze. Firma wskazuje, że musi szukać dodatkowych pieniędzy, bo wydaje sporo na środki czystości czy dodatkowe pensje - pisze money.

- Czas renegocjować czynsze - takie wytyczne do szefów sklepów sieci Biedronka wysłał Hugo Mesquita, szef makroregionu mazowieckiego w Jeronimo Martins Polska.

Do listu dotarł money.pl. Co możemy w nim przeczytać?

"Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie rozmów dotyczących renegocjacji wysokości czynszów i należnych od nas opłat" - pisze Mesquita do części dyrektorów mazowieckich Biedronek.

Część punktów sieci znajduje się w centrach handlowych czy w podobnych obiektach, częścią zarządzają też franczyzobiorcy. I to właśnie w takich przypadkach mają odbyć się renegocjacje czynszów.