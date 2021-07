Biedronka udostępni powierzchnie na swoich ciężarówkach na reklamy

Flota transportowa Biedronki liczy ponad 1600 pojazdów. Fot. materiały prasowe

Flota transportowa Biedronki, która należy do jednej z największych w Polsce, oprócz funkcji logistycznej pełnić będzie jeszcze dodatkową rolę – będzie największą platformą marketingową posiadającą docelowo ponad 1600 pojazdów z elastycznym systemem nośników reklamowych. Biedronka jest pierwszą siecią handlową w kraju wykorzystującą ten system tak powszechnie.

Nadwozia ciężarówek to wielkie przestrzenie, które idealnie nadają się do kreatywnego zagospodarowania. Taka reklama dociera do grup docelowych nawet na środku drogi, na autostradzie, w centrach miast, na osiedlach i wszędzie tam, gdzie tradycyjne nośniki pojawić się nie mogą. Obecnie na ulicach największych polskich miast (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław) spotkać można już około 900 pojazdów i naczep dostawczych sieci Biedronka wyposażonych nowoczesny system ekspozycji materiałów marketingowych

To kolejny, nowoczesny kanał bezpośredniej komunikacji z klientem. Połączenie kilku środków przekazu daje możliwość nie tylko wzmocnienia rozgłosu, ale również dotarcia do szerszego grona odbiorców. Rama i grafika są odporne na warunki atmosferyczne i zarysowania. W reklamie tranzytowej koszty związane z wynajmem nośnika reklamowego są zerowe, bo jest nim własna naczepa ciągnika samochodowego.

Przeczytaj także: Właściciel Biedronki włącza się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu

Wprowadzenie takiego narzędzia rynkowego będzie służyć nie tylko promowaniu własnych kampanii marketingowych, ale da też możliwość udostępnienia przestrzeni dla innych kontrahentów lub podmiotów. Pierwszą kampanią, która znalazła się na mobilnych nośnikach była promocja „Ale Tydzień!” Obecnie flota jest wyposażona w dwie kampanie wizerunkowe: lody Marletto oraz Czas na Grill. Nośniki można w razie potrzeby szybko i elastycznie zmieniać np. w związku z konkretnymi świętami czy specjalna ofertą lub daną kampanią reklamową. Taka kompleksowa zmiana promowanej kampanii odbywa się w krócej niż 2 tygodnie.

- Biedronka jako największa sieć handlowa w Polsce wprowadza do swojej floty elastyczne systemy nośników reklamowych. Będzie to jednocześnie najbardziej rozbudowana platforma tego rodzaju w Polsce, pozwalająca zoptymalizować wykorzystanie przez nas stacjonarnych nośników reklam i dotarcie do szerszego grona odbiorców, do których nie dotrze tradycyjna reklama stacjonarna – mówi Michał Suchecki, manager ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka.