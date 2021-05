Biedronka w akcji walki z ubóstwem menstruacyjnym

Biedronka uruchamia program Razem zacznijmy okres zmian i od 20 maja br. za zakup wybranych artykułów menstruacyjnych marki Femina będzie można otrzymać voucher o wartości tych zakupów.

Będzie można go wykorzystać na dowolne produkty lub pomóc kobietom w potrzebie przekazując jego wartości na rzecz organizacji społecznych działających w obszarze ubóstwa menstruacyjnego, zrzeszonych w ramach inicjatywy „Okresowa Koalicja”.

39% Polek z najmniej zamożnych gospodarstw domowych musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków.

W każdym miesiącu klienci posiadający kartę Moja Biedronka, którzy zakupią wybrane produkty higieny menstruacyjnej marki Femina, otrzymają voucher o wartości 100% wydanej kwoty na te produkty (za maksymalnie 3 opakowania) do wykorzystania w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych. Będzie można go wykorzystać na dowolne produkty dostępne w sklepach sieci Biedronka, z wyjątkiem standardowych wyłączeń (alkohol, papierosy, produkty żywienia początkowego, doładowania kart) lub przeznaczyć na pomoc kobietom w potrzebie.

Współpraca pozwoli nam pomóc szczególnie osobom przebywającym w szkołach, domach dziecka, domach samotnej matki, czy ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności - mówi Anna Frankowska, Dyrektorka Działu Projektów Pomocowych w Kulczyk Foundation, reprezentująca Okresową Koalicję

Od 1 dnia każdego kolejnego miesiąca, każdy osoba posiadająca kartę Moja Biedronka może kupić ponownie 3 sztuki produktów higieny menstruacyjnej objętych akcją, aby otrzymać voucher.