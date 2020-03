Biedronka walczy z inflacją obniżając ceny

Biedronka obniża w całej Polsce na stałe ceny aż 100 artykułów. - Obniżki to odpowiedź na oczekiwania klientów, poszukujących codziennie niskich cen w otoczeniu rosnącej inflacji - podała sieć.

Od teraz jeszcze taniej będzie można kupić wiele podstawowych artykułów, najczęściej trafiających do koszyków klientów, takich jak sery, jajka, owoce, pieczywo czy wędliny.

- W Biedronce obniżamy ceny zawsze, gdy tylko jest to możliwe, w ten sposób dokładając się do walki z rosnącą inflacją. Naszym kolejnym krokiem do tego celu jest zmiana cen regularnych aż 100 popularnych produktów, dostępnych w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Ta obniżka nie jest związana ze zmianami w matrycy podatku VAT - powiedział Marcin Domański, dyrektor handlowy sieci Biedronka.

Wśród produktów objętych obniżką znajdują się podstawowe artykuły, w tym np. ściółkowe jajka Moja Kurka rozmiar M, mleko Mleczna Dolina, sok jabłkowy Vital Fresh, masło Mleczna Dolina, wodę niegazowaną Polaris czy chleb rodzinny.

Taniej w sklepach Biedronka od teraz będzie można kupić także warzywa i owoce BIO, takie jak: kiwi, awokado czy pieczarki. Wśród produktów, które zyskają obniżone ceny nie zabraknie również kosmetyków, środków chemicznych czy produktów dla dzieci.