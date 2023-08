Biedronka włącza się w akcję sprzątania plaż

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00 na głównej plaży w Świnoujściu, u wlotu Alei Interferie. Partnerem strategicznym akcji już po raz trzeci jest sieć Biedronka, a jej zaangażowanie w sprzątanie nadbałtyckich plaż to ostatni etap projektu „ekoWakacje z Biedronką”.

Biedronka i Stowarzyszenie Czysta Polska

Tegoroczna edycja wydarzenia to już trzecia odsłona akcji „Czysty Bałtyk”, realizowana przez Stowarzyszenie Czysta Polska, która ma na celu oczyszczanie bałtyckich plaż i terenów nadmorskich z pozostawionych na nich odpadów. Podczas poprzednich edycji, które miały miejsce w Trójmieście i na Półwyspie Helskim, ponad 3000 wolontariuszy oczyściło plaże i tereny zielone nad Bałtykiem aż z 2,5 ton śmieci. W tym roku sprzątanie plaż po raz pierwszy rozpocznie się w Świnoujściu, gdzie zlokalizowane będzie też ekologiczne miasteczko Czystego Bałtyku.

To właśnie w nim uczestnicy będą mogli zarejestrować się do udziału w wydarzeniu, a ponadto na odwiedzających będzie czekał szereg atrakcji: warsztaty, kuchnia „zero waste”, spotkania z influencerami, animacje dla dzieci. Dawkę ekoedukacji, zabawy i konkursów oraz strefę relaksu zapewni Biedronka.

Biedronka jako partner strategiczny wydarzenia, przygotowała dla uczestników specjalną strefę, w której po raz ostatni w te wakacje będą mogli spotkać śmieciarkę Miecię – mobilną wystawę ekologiczną, która dzięki sieci Biedronka przemierzała w wakacje Polskę z południa na północ, edukując najmłodszych w zakresie odpowiedniego recyklingu odpadów plastikowych PET. Swoją trasę Miecia kończy właśnie w Świnoujściu, gdzie zaparkuje na plaży przy Alei Interferie podczas pikniku edukacyjnego towarzyszącego akcji „Czysty Bałtyk”. Dodatkowo sieć przygotowała szereg animacji pozwalających zapoznać się z zasadami poprawnego recyklingu i odzysku odpadów, m.in. edukacyjne ciekawostki na temat plastiku, ecowheel z pytaniami, mega puzzle czy konkurs na właściwe sortowanie odpadów oraz pamiątkowe monidło.



- Już po raz trzeci Biedronka została partnerem strategicznym akcji „Czysty Bałtyk”. W tym roku jest to dla nas wydarzenie szczególne, ponieważ jest zwieńczeniem naszego autorskiego projektu „ekoWakacje z Biedronką”, podczas którego edukowaliśmy klientów w zakresie poprawnej segregacji odpadów, ich recyklingu i odzysku. Cieszymy się, że możemy pojawić się w edukacyjnym miasteczku na plaży w Świnoujściu i zwiększać świadomość dotyczącą ekologii, m.in. dzięki obecności śmieciarki Mieci, która swoje wcześniejsze przystanki miała w Pucku, Lublinie czy Zakopanem - mówi Natalia Przybytkowska-Łasak, menedżer ds. ochrony środowiska z sieci Biedronka.

W sprzątaniu mogą wziąć udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Rejestracja na wydarzenie „Czysty Bałtyk” możliwa jest z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia Czysta Polska, ale także w jego trakcie, dzięki 5 mobilnym punktom rejestracji zlokalizowanym na plaży. Każdy z wolontariuszy zostanie wyposażony w rękawiczki i worek, a 1500 pierwszych osób otrzyma też koszulkę z logo akcji. Po zakończeniu obowiązków, nadejdzie oczywiście czas na przyjemności – zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Oskara Cymsa, zwycięzcy programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.