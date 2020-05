Biedronka wprowadza do sprzedaży rowery

fot. materiały prasowe Biedronka

14 maja Biedronka wprowadza do oferty rowery: rower MTB 27,5’’ w cenie 649 zł oraz rower damka w cenie 449 zł. Sieć przygotowała też akcesoria rowerowe – od liczników przez zestawy narzędzi, po oświetlenie. Oferta obowiązuje do 27 maja lub do wyczerpania zapasów.

Rower MTB 27,5’’ posiada m.in. przedni hamulec tarczowy, amortyzowany widelec, tylny hamulec V-brake, 21 biegów, stalową ramę rozmiar 19 oraz wzmacniane obręcze kół 27,5. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne roweru.

Natomiast rower damka ma aluminiowe obręcze kół 26”, stalową ramę i widelce, hamulce coaster + caliper oraz oświetlenie LED.

Rok temu Biedronka wprowadziła do czasowej oferty rowery: górski Excite (649 zł/szt) i miejski Martha ( 499 zł/szt), a także hulajnogę i wrotki dla dorosłych.