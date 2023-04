Biedronka wprowadza nowości w gazecie Kropka TV

Najistotniejsza zmiana dotyczy pierwszego dnia sprzedaży. Tygodnik dostępny wcześniej od poniedziałku, od 7 kwietnia br. ukazuje się obecnie w każdy piątek, co pozwoli klientom Biedronki na kupno ulubionego magazynu przy okazji weekendowych zakupów.

Dodatkowo „Kropka TV” zwiększa objętość z 84 do 100 stron oraz liczbę stacji telewizyjnych do 107, uwzględniając również TV lokalne. Tygodnik zyskuje formułę „3 in 1”, czyli trzech magazynów w objętości i cenie jednego. Podzielony został na trzy odrębne sekcje: Telewizja, Porady oraz Rozrywka. Co więcej, nowe treści zostały dostosowane do oczekiwań czytelników, którzy w ankiecie zorganizowanej pod koniec ubiegłego roku wskazali, jakich nowości oczekiwaliby w swoim ulubionym tygodniku. Z tego powodu między innymi w sekcji „Rozrywka” została zwiększona liczba krzyżówek, sudoku oraz łamigłówek. Pojawiła się też rubryka: „Obiady za 50 złotych na weekend”, w których czytelnicy znajdą przepisy skomponowane z konkretnych produktów dostępnych w Biedronce.

Zmieniło się logo i szata graficzna, która została dostosowana do najnowszych trendów rynkowych. Twarzą okładki najnowszego wydania „Kropki TV” jest Ewa Drzyzga, dziennikarka, która w wywiadzie tygodnia opowiada o kulisach pracy w telewizji.