Biedronka wprowadza oznakowanie Nutri-Score

Nutri-Score to system znakowania żywności umieszczony na opakowaniu w postaci prostego kodu składającego się z pięciu liter od A do E, którym odpowiadają kolory od ciemnozielonego do czerwonego. A określa produkty o wyższej jakości odżywczej, zaś E – te produkty, które należy spożywać rzadziej lub w mniejszej ilości.

60 oznaczeń do końca roku

Inicjatywa sieci wpisuje się w unijną strategię „Od pola do stołu”, która zakłada zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności.



Do końca roku sieć planuje wprowadzić do sprzedaży ponad 60 wybranych produktów oznakowanych Nutri-Score. Będą wśród nich m.in. różne rodzaje serów, twarogi, przetwory warzywno-owocowe, napoje, w tym m.in.: cola, słone przekąski, płatki śniadaniowe i wiele innych.