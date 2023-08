Biedronka wprowadziła rozwiązanie od Tetra Pak

Opakowanie kartonowe po napojach stanowią cenne źródło surowców nadających się do odzysku, które mogą być przetwarzane wiele razy. Dotychczas, aby mogły zostać poddane recyklingowi we właściwy sposób, pusty karton po soku należało zgnieść i dopilnować, by wraz z zakrętką trafił do żółtego pojemnika na odpady. Te zasady się nie zmieniają, ale nowe rozwiązanie w postaci nowych zakrętek (HeliCap 26 Pro) pozwala ułatwić cały proces. Nowe nakrętki są na stałe połączone z opakowaniem soku, dzięki czemu trafiają do recyklingu wraz z kartonem.

Nowe nakrętki w sokach Biedronki

Wprowadzając nowe nakrętki, sieć Biedronka wyprzedza zbliżające się regulacje prawne. Zgodnie z dyrektywą SUP (regulacją Unii Europejskiej dotyczącą plastiku jednorazowego użytku) od 1 lipca przyszłego roku plastikowe nakrętki będą musiały być przymocowane na stałe do opakowania.

O znaczeniu wprowadzenia nowej zakrętki mówi Mauricio Contreras, Marketing Director Tetra Pak:

"Innowacyjne zakrętki przymocowane na stałe do opakowań zaoferowaliśmy już w ubiegłym roku, ale chcemy dodatkowo podkreślić rolę współpracy z siecią sklepów Biedronka, ze względu na jej skalę. Wprowadzenie ich przez dużą sieć wskazuje na gotowość branży do zmian, jakie czekają nas w lipcu 2024 roku – od tego momentu wszystkie zakrętki i wieczka będą musiały stanowić integralną część opakowania. To rozwiązanie ważne nie tylko ze względów legislacyjnych – zrównoważony rozwój niezmiennie stanowi podstawę strategii Tetra Pak, a oferowane przez nas rozwiązania mają pomóc klientom w ograniczeniu wpływu stosowanych przez nich opakowań na środowisko."