Biedronka wróciła z programem poleceń pracowniczych. Na jakich zasadach?

W 2017 roku Biedronka wdrożyła program poleceń pracowniczych o nazwie "Polecam Biedronkę". Za polecenie osoby do pracy, która został zatrudniona, pracownik po roku otrzymywał w sumie 1000 zł. Jak teraz wygląda ten projekt?

W 2020 r. media podawały, że program został tymczasowo zawieszony.

Biedronka: Z poleceń pracowniczych zatrudniliśmy 40 proc. kandydatów

- Program "Polecam Biedronkę” działa w naszej firmie już od kilku lat. Program cieszy się dużą popularnością wśród naszych pracowników, o czym świadczy fakt, że tylko od października ubiegłego roku, w ramach wszystkich zgłoszonych do sklepów i magazynów poleceń, zatrudniliśmy aż 40% rekomendowanych kandydatów. Nasi pracownicy najlepiej znają specyfikę swojej pracy, dlatego polecenia przynoszą tak dobre efekty - mówi nam Aleksanda Kosiorek, koordynator ds. rekrutacji w sieci Biedronka.

Ile dostaje się za polecenie pracownika w sieci Biedronka?

System wypłaty nagród zakłada 3 transze: po 1. miesiącu zatrudnienia kandydata polecający otrzymuje 20% nagrody, kolejne 30% po 6 miesiącach, natomiast 50% odbiera po 12 miesiącach pracy zarekomendowanego przez siebie pracownika.

- Wysokość nagród jest uzależniona od obszaru, do którego aktualnie poszukujemy pracowników oraz od wiedzy i kompetencji niezbędnych na danym stanowisku - wyjaśnia Aleksanda Kosiorek.

Polecam Biedronkę także w IT

- Analizując wyniki systemu poleceń z poprzednich lat, zdecydowaliśmy się na rozszerzenie programu o stanowiska z Działu IT. Wierzymy, że również w tym obszarze nasi pracownicy mają do polecenia osoby, które będą posiadały odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje i dzięki którym nasz zespół IT powiększy się o kolejnych ekspertów - podsumowuje koordynator ds. rekrutacji w sieci Biedronka.

Szacuje się, że w branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest około 1,5 – 2 mln osób. Biedronka zatrudnia ponad 77 tys. pracowników.