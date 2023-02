Biedronka wskazuje gdzie Polacy pojechali na ferie. Tam najmocniej rósł ruch w jej sklepach

Biedronka jest sklepem pierwszego wyboru dla milionów Polaków. Towarzyszy im podczas codziennych zakupów, jak i w okresie odpoczynku, z dala od miejsca zamieszkania. Podczas tegorocznych ferii zimowych Polacy kolejny raz zaufali sieci, o czym świadczy wzrost liczby klientów w miejscowościach górskich. Sklep w Krynicy-Zdroju odwiedziło blisko 19% więcej klientów niż w tym samym czasie w roku ubiegłym, sklepy w Muszynie oraz Wiśle odnotowały wzrost liczby klientów o 13% i 12%. Ustrzyki Dolne natomiast przyciągnęły do siebie 11% klientów więcej niż w roku ubiegłym. We wszystkich przypadkach klientów było też wydatnie więcej niż na początku tego roku, a jeszcze przed startem ferii, co zrozumiałe w przypadku górskich kurortów.

Co kupowali feryjni turyści? Największym powodzeniem w tym roku cieszył się…sok pomarańczowy. Po dniu spędzonym na stoku klienci chętnie sięgali również po Grzaniec Galicyjski, piwo Okocim oraz słodkie i słone przekąski – te produkty odnotowały największe wzrosty sprzedaży w ujęciu rocznym.

Warto przypomnieć, że w związku z końcem ferii ponad 60 najbardziej potrzebnych produktów szkolnych można teraz nabyć w sklepie internetowym Biedronka Home nie tylko w niskich cenach, ale również w specjalnej promocji. Trzeci najtańszy szkolny produkt jest dostępny tylko za 1 zł. Szczegóły i oferta są dostępne na stronie home.biedronka.pl.