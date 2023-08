Biedronka wspiera młodych piłkarzy z domów dziecka w Mistrzostwach Świata

Tegoroczne, ósme już, Mistrzostwa to powrót do turnieju z długą tradycją, którego organizację przerwała pandemia koronawirusa. Dzięki determinacji organizatorów – Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” oraz sponsora głównego – sieci Biedronka wydarzenie powraca do kalendarza, i po 4-letniej przerwie na murawę ponownie wybiegną zawodnicy i zawodniczki z domów dziecka z ponad 20 krajów rozsianych po całym globie. Dla większości młodych sportowców ogromnym przeżyciem jest sam przyjazd do naszego kraju i poznanie innej rzeczywistości.

W VIII Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka weźmie udział ponad 20 reprezentacji. Wśród nich nie tylko Belgia, Francja, Niemcy czy Portugalia, ale również bardziej egzotyczne drużyny takie jak Tajlandia, Madagaskar, Uzbekistan czy Jordania. Nie zabraknie oczywiście ekipy Biało-Czerwonych.

Rywalizacja grupowa odbędzie się w sobotę 12.08, natomiast od niedzieli 13.08 na stadionie miejskim w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3 na uczestników i widownię czekać będzie moc atrakcji, w tym konkursy w specjalnie przygotowanej strefie Biedronki. Odwiedzający będą mogli zrobić sobie zdjęcie w piłkarskiej fotobudce lub spróbować swoich sił w konkursach sprawdzających umiejętności i atletyzm. Próbujący swoich sił zostaną docenieni nagrodami rzeczowymi. Oprócz tego na scenie głównej w niedzielę wystąpi Kamil Bednarek. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W turnieju udział wezmą dziewczęta i chłopcy do 17 roku życia. Dla wszystkich uczestników turnieju Sponsorzy i Organizatorzy Mistrzostw przygotowali niespodzianki i prezenty. Nagrodzeni zostaną nie tylko zdobywcy I, II i III miejsca, ale także m.in. drużyna Fair Play turnieju i wyróżniający się zawodnicy (m.in. najlepszy zawodnik turnieju, czyli Nadzieja Biedronki).