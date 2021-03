Biedronka wspiera świąteczną sprzedaż przez Glovo darmową dostawą

Biedronka wprowadza tydzień darmowej dostawy, fot. mat. pras.

Od 22 do 28 marca wystarczy zrobić zakupy w sklepie internetowym Biedronki przez aplikację Glovo za minimum 30 zł, aby otrzymać je w darmowej dostawie.

Biedronka wprowadza tydzień darmowej dostawy ze sklepu internetowego sieci. Będzie on obowiązywać w ciągu całego tygodnia od 22 do 28 marca.



Dodatkowo każdy nowy klient korzystający z aplikacji Glovo, który dokona w tygodniu od 22 do 28 marca zakupów za minimum 60 zł otrzyma zniżkę w wysokości 30 zł z kodem PIERWSZEZAKUPY.



Sklep internetowy Biedronki działa już we wszystkich stolicach polskich regionów i największych polskich metropoliach. Ogółem zamówienia możemy składać w 31 miastach. Dostawy są kompletowane przez doświadczonych pracowników sieci i realizowane przez kurierów Glovo w 31 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie i Bytomiu,w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i w Opolu.