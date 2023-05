Biedronka wybrała zwycięskie opowiadanie. Czeka na ilustratorów

Laureatka za tekst, który zostanie wydany jako 9. już książka z konkursowej serii, otrzymała od organizatora, sieci Biedronka, nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych.

Jednocześnie rozpoczyna się etap konkursu dla ilustratorów, którzy również będą walczyć o nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Jak trudno napisać historię trzymającą w napięciu wie tylko ten, kto choć raz podjął się tego zadania. Sprawić, by dzieci zanurzyły się w opowieści, to już nie lada sztuka. Temu zadaniu sprostała w tym roku Joanna Czarny, autorka „Sernika z kamieniami” i mieszkanka Warmii. Jej zgłoszenie konkursowe okazało się najlepsze spośród ponad 2100 prac nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”.

Startowałam w konkursie Piórko wielokrotnie i szukając odpowiedniej formy stworzyłam wiele propozycji. Cieszę się, że moja historia przygód zaradnego Antka znalazła uznanie jurorów. Miałam pomysł na coś niecodziennego, przewrotnego i dalekiego od kanonu bajek i historii magicznych, dlatego „Sernik z kamieniami” to opowieść przygodowa, ale taka, która w moim zamyśle zainteresuje zarówno chłopców, jak i dziewczęta - mówi Joanna Czarny, zwyciężczyni I etapu konkursu Piórko w 2023 roku.

II etap konkursu Biedronki

O tym, jaką rolę w książce odegra tytułowy sernik z kamieniami, czytelnicy dowiedzą się już w połowie listopada, gdy książka trafi do sprzedaży we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Jednak zanim to się stanie, ilustratorzy nadeślą swoje propozycje ilustracyjne. To oznacza start II etapu konkursu.

Od 26 maja wszyscy debiutujący, pełnoletni ilustratorzy mogą zarejestrować się na stronie piorko.biedronka.pl, by wziąć udział w konkursie. Ich zadaniem jest przesłanie do 13 lipca propozycji graficznych, które będą równie istotnym składnikiem książki. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Kapitułę Nagrody w kategorii Ilustracje, składającą się z przedstawicieli świata sztuki, którzy od lat są związani z ilustracjami dla dzieci. Na zwycięzcę lub zwyciężczynię drugiego etapu czeka również 100 000 złotych od Biedronki.

W “Serniku z kamieniami” dzieje się naprawdę wiele, przygoda wciąga młodych i dorosłych czytelników tak, że chcą sprawdzić co wydarzy się na kolejnej stronie. Opowieść jest skrojona pod ilustratorów i daje możliwość pokazania swojego talentu na wiele sposobów - powiedział Arkadiusz Mierzwa, członek Kapituły Nagrody, przedstawiciel sieci Biedronka.

Patronami medialnymi konkursu „Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” są: Gazeta.pl, e-Dziecko, Książki. Magazyn do czytania, wysokieobcasy.pl oraz Radio TOK FM. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad Piórkiem sprawuje Rzecznik Praw Dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w tegorocznej edycji konkursu Piórko, a także regulamin i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: piorko.biedronka.pl