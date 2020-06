Biedronka wydaje kolejną książkę ze Słodziakami

Słodziaki edukują w kwestii ekologii, fot. mat. pras.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska obchodzonego 5 czerwca książka o Słodziakach w wersji eko trafia do sklepów sieci Biedronka.

„Eko Słodziaki” – to nowa propozycja od Biedronki. Słodziaki postanowiły przypomnieć najmłodszym i ich rodzicom jak dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Książka Eko Słodziaki, trafia na półki wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce. Z tej okazji 5 czerwca, w ustanowionym przez ONZ Światowym Dniu Środowiska, w ramach promocji można nabyć ją za 1 zł przy zakupach minimum 149 zł, jej regularna cena to 9,99 zł. Dodatkowo 1 zł z każdej sprzedanej książki 5 czerwca zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Czysta Polska, organizatora akcji Czyste Tatry. Eko Słodziaki to 5 z kolei książka opisująca przygody sympatycznej gromadki zwierzaków. Poprzednie edycje trafiły do prawie 715 tysięcy domów w Polsce.



Działania Słodziaków są spójne z ekologicznymi aktywnościami Biedronki na co dzień. Od wielu lat we wszystkich placówkach w całej Polsce sieć prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Biedronka monitoruje także łańcuchy dostaw swoich produktów pod kątem wpływu upraw na stan lasów. Ponadto w produktach spożywczych marki własnej dostępnych w sklepach Biedronka wykorzystywany jest wyłączenie olej palmowy posiadający certyfikat RSPO, a w czerwcu 2019 r. sieć dołączyła do Polskiej Koalicji Zrównoważonego Oleju Palmowego.