Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Sklepy Biedronka czynne dłużej przed majówką

Dla wygody klientów Biedronka postanowiła w tygodniu poprzedzającym majówkę wydłużyć godziny pracy sklepów, tak by każdy mógł wygodnie kupić potrzebne artykuły. Od poniedziałku do soboty ponad 3300 sklepów sieci Biedronka otwartych będzie od godziny 6:00 do godziny 23:00. W niedzielę handlową tj. 30 kwietnia prawie 3000 sklepów czynnych będzie dłużej tj. co najmniej do godziny 23.

Wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów przed majówką, aby dodatkowo zwiększyć komfort zakupowy naszych klientów. W tym czasie wiele osób planuje większe zakupy związane z długim weekendem, wielu Polaków wybiera się dodatkowo w podróż, a taka decyzja zapewni im jeszcze większą wygodę - powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.



Szczegółowe godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie: https://www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Biedronka z promocjami na grilla

Na klientów czekają również specjalne okazje zakupowe w ramach Biedronkowych oszczędności na grilla.

Od poniedziałku do niedzieli przy zakupie Kiełbasy Śląskiej Kraina Wędlin 550g z aplikacją lub kartą Moja Biedronka klienci mogą otrzymać gratis kolejne opakowanie. Od poniedziałku do środy wszystkie sosy i ketchupy marek Madero, Heinz, Roleski oraz Pudliszki dostępne są w promocji 2+1 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka. Produkty można mieszać dowolnie. Do wyboru są różne rodzaje ketchupów, sos czosnkowy, sos BBQ z Whisky, sos jogurtowy czy musztardy delikatesowa lub chrzanowa.

Od poniedziałku do środy w promocji dostępne są również wszystkie familijne lody Big Milk 1L. Przy zakupie dwóch produktów z wykorzystaniem aplikacji lub karty Moja Biedronka, tańszy z nich otrzymamy za 1 zł. Lody można mieszać dowolnie.



Majówka to oficjalne rozpoczęcie sezonu grillowego, a Biedronka zapewnia szeroki wachlarz produktów idealnych na ruszt. Są to między innymi Kiełbaski w przyprawach „Czas na Grill” w cenie 7.99 zł, Polędwiczki z kurczaka w marynacie jogurtowo-morelowej „Czas na Grill” za 12.99 zł za opakowanie 400g, Boczek rolowany „Czas na Grill” w cenie 12.94 zł za opakowanie, Boczek grillowy w plastrach „Czas na Grill” w cenie 7.99 zł za opakowanie 300g.

Biedronka z promocją produktów na grilla, fot.mat. pras.

Biedronka oferuje również pełen asortyment do organizacji grilla w plenerze. W ofercie sieci dostępne do soboty 29.04 są m.in. Kubki papierowe „Eko Grill” 420 ml w cenie 5.99 zł za 10 sztuk, Słomki do napojów „Eko Grill” w cenie 3.89 zł za opakowanie 25 sztuk, Talerze papierowe „Eko Grill” 20 sztuk za jedyne 5.99 zł czy opakowanie 10 sztuk tacek do grillowania „Czas na Grill” za 9.99 zł.

Promocja na piwo w Biedronce

Pełnoletni klienci mogą skorzystać z korzystnej oferty na piwo.

Tylko w poniedziałek 24.04, Piwo Żubr Szlachetny w puszce dostępne jest w promocji 4+4 gratis Zakup promocyjny możliwy tylko z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Tylko we wtorek, 25.04, Piwo Żubr w puszce 550 ml w 12-paku dostępne jest w supercenie, jedyne 2,49 zł za puszkę przy zakupie 12 sztuk. Od środy 26.04 do czwartku 27.04 wszystkie piwa w butelkach zwrotnych marek Tyskie, Żywiec i Warka dostępne są w promocji 10+10 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny wynosi 20 sztuk na jedną kartę MB. Rabat nie obejmuje kaucji za butelki zwrotne. Produkty można mieszać dowolnie, a przyznany zostanie rabat o wysokości 10 najtańszych butelek. Rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie kupowane promocyjnie butelki.

Promocja na piwo w Biedronce, fot. mat. pras.