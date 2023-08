Biedronka wykonuje decyzję UOKiK. Informacja przy kasach o najkorzystniejszej cenie

To pokłosie sporu między Biedronką a UOKiK o uwidacznianie cen z 2020 roku. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że "spółka Jeronimo Martins Polska stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów dotyczące nieprawidłowości cenowych występujących w sklepach Biedronka i utrzymał nałożoną karę 115 mln zł. Oprócz kary finansowej sąd zobowiązał sieć do umieszczenia informacji dla klientów o ich prawach.

Sąd uznał, że "prezes UOKiK miał rację, stwierdzając, że JMP stosowało nieuczciwą praktykę rynkową. Polegała ona na uwidacznianiu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. Spółka naruszyła też obowiązek informacyjny poprzez brak ceny przy każdym produkcie".

Przypomnijmy, sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. Wtedy to UOKiK podjął decyzję o nałożeniu kary na Biedronkę. Był to efekt postępowania, wszczętego po napływie szeregu skarg od klientów tej sieci.

"Setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska. W jego trakcie Prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r.

W ostatnich lata UOKiK bardzo często brał pod lupę praktyki sieci handlowych. Na wielu detalistów posypały się dotkliwe kary. Jedną z najczęściej karanych sieci była Biedronka, która prowadzi w naszym kraju ok. 3,2 tys. sklepów, i generuje zyski na poziomie 2,8 mld zł.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat UOKiK nałożył na sieć Biedronka wielomilionowe kary.