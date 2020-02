Biedronka wzmacnia swój potencjał produkcyjny. Nie tylko zupy

fot. fabryka zup Biedronki w Parzniewie

Na konferencji w Lizbonie Pedro Soares dos Santo, prezes Jeronimo Martins powiedział, że produkcja w fabryce sieci Biedronka w Parzniewie koło Warszawy będzie rozwijana. Obecnie są tam produkowane zupy, ale produkcja zostanie poszerzona także o inne kategorie. Nie zdradził jednak, o jaki asortyment chodzi.

Pedro Soares dos Santos powiedział, że Biedronka współpracuje z lokalnymi producentami, by zapewnić właściwy asortyment na półkach sklepów. Czasami zdarza się jednak, że niszowa kategoria ważna z punktu widzenia konsumenta nie jest dostępna i wówczas Biedronka wkracza na rynek jako producent, a nie tylko detalista.

W listopadzie 2019 roku Jeronimo Martins uruchomiło nową kuchnię centralną w Aveiro, w której przygotowywane są posiłki gotowe dostarczane do sklepów Grupy. Inwestycja pochłonęła 17 mln euro i ma zdolności produkcyjne na poziomie 10 tys. ton rocznie.

Jeronimo Martins uruchamia też własne fabryki gotowego makaronu w Portugalii. Druga z planowanych inwestycji czeka na wszystkie wymagane zgody od 1,5 roku.

Firma rozwija też farmy, gdzie hodowane są krowy: w Cartaxo (produkcja wynosi obecnie 2720 sztuk na rok z potencjałem wzrostu do 7,5 tys. sztuk rocznie) Manhente (1280 sztuk rocznie) i Monte Trigo, gdzie produkcja będzie wynosiła 9 tys. sztuk rocznie. Jak zauważył Pedro Soares dos Santos konsumenci w przyszłości będą jedli mniej mięsa, ale będą gotowi zapłacić więcej za produkt dobrej jakości, bezpieczny, z wiadomego źródła, którego droga z pola do sklepu będzie ściśle kontrolowana. Rozwijanie własnych farm pozwala firmie przygotować się na te oczekiwania. Już obecnie Jeronimo Martins prowadzi program współpracy z hodowcami cieląt, by w pełni identyfikować pochodzenie surowca. Z własnych hodowli Jeronimo Martins pochodzi 45 proc. mięsa rasy Angus w sklepach Pingo Doce, 10 mln litrów mleka z mleczarni w Monte Trigo, a 70 proc. pasz dla zwierząt na farmach pochodzi z produkcji własnej grupy lub od lokalnych partnerów.

Właściciel Biedronki jest też hodowcą ryb na Maderze, gdzie produkuje 894 ton rocznie dorady, w Sines, gdzie produkuje 245 ton okonia morskiego rocznie oraz w Alicante, gdzie produkuje 309 ton dorady i 75 ton okonia morskiego.