Biedronka z kolejną karą za niewłaściwe uwidacznianie cen. To 13. naruszenie przepisów w ciągu roku

UOKiK podtrzymuje kolejną decyzję IH, która ukarała właściciela sieci Biedronka za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen. Prezes urzędu zwraca uwagę, że spółka nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy o cenach po raz trzynasty, w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu odwołania Jeronimo Martins Polska od decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w z 10 grudnia 2019 r. na podstawie której na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości 24 600 zł utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Kara dotyczy kolejnego naruszenia obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen.

Prezes UOKiK dokonując analizy akt sprawy oraz treści skarżonej decyzji zwrócił uwagę na stwierdzenie Zachodniopomorskiego WIIH, że kontrolowany przedsiębiorca – Jeronimo Martins Polska S.A. - nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy o cenach po raz trzynasty, w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy.

Przypomnijmy, że w okresie od 18 listopada do 10 stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał 13 decyzji Inspekcji Handlowej o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kar za niewłaściwe informowanie konsumentów o cenach. Łączna wartość nałożonych i utrzymanych w mocy kar to obecnie ok. 370 tys. tys. zł.

W październiku 2019 r. UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka.

Biedronka posiada w Polsce ponad 3 tys. sklepów.