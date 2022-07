Biedronka z lodami od Quebonafide. Wcześniej produkty rapera pojawiły się w Lidlu, Kauflandzie i Żabce

Mochi to popularny w Azji mrożony rarytas: sorbet mango w delikatnym japońskim cieście ryżowym. Produkt marki Miss Ti dostępny jest w sieci Biedronka od czwartku, 28 lipca br., zawiera 6 sztuk wegańskich lodów. Cena opakowania to 19.99 zł. Oferta obowiązuje do 10 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Deser lodowy Miss Ti, fot. at. pras.

Wcześniej Quebonafide wszedł ze swoją marką do Kauflandu (napoje i kawa), Lidla (herbaty) oraz Żabki (herbaty).

Marka Miss Ti 蒂小姐 - do kogo należy

Miss Ti 蒂小姐 to marka należąca do polskiego artysty znanego jako Quebonafide. Raper sprzedał w Polsce ponad 500 tys. płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych muzyków w kraju.





- Sieć Biedronka nieustannie poszukuje inspirujących i ciekawych produktów do zaoferowania swoim klientom, tym są z pewnością wegańskie lody utworzone przez ambitnego i nietuzinkowego muzyka. Jesteśmy pewni, że ten azjatycki przysmak trafi w gusta klientów Biedronki, nie tylko fanów rapu - mówi Tomasz Brandys, kupiec w sieci Biedronka.

Wprowadzeniu do oferty wegańskich deserów lodowych mochi towarzyszy kreatywna kampania marketingowa prowadzona na mediach społecznościowych Quebonafide, Miss Ti oraz na profilu sieci Biedronka, w której zamaskowana osoba szuka ochłody w sklepie w Ciechanowie. Tajemniczą postacią jest właśnie Quebonafide, urodzony w tym mieście.

Batony Fame MMA w Biedronce

Jednocześnie Biedronka rozwija również współpracę z inną znaną marką, czyli Fame MMA. Fame MMA – to polska federacja organizująca gale typu freak show fight. Od 28 lipca br. w sklepach sieci dostępny jest 37 gramowy baton sygnowany przez Fame MMA w cenie 2.99 zł za sztukę.