Biedronka z Nadzieją po dobry wynik w Albanii

To nagroda specjalna, którą przygotowała sieć Biedronka razem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Biedronka jest jednocześnie głównym sponsorem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Dzieci z Domów Dziecka oraz Oficjalnym Sponsorem i Dostawcą Warzyw i Owoców dla Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.



Młodzi piłkarze, reprezentujący Polskę na sierpniowych Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka, zajęli kolejny raz miejsce na podium. Tegoroczne Mistrzostwa organizowane przez Stowarzyszenie "Nadzieja Na Mundial" ukończyli na trzecim miejscu, pokonując w meczu o brązowy medal Bośnię i Hercegowinę 6:1. Ich zmaganiom na stadionie Legii w Warszawie przyglądał się wtedy sam Fernando Santos, selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski.



Młodzi piłkarze rewanżują się starszym kolegom głośnym dopingiem. Byli obecni już na trybunach meczu Polska – Wyspy Owcze na Stadionie Narodowym, a teraz przeżyją wielką przygodę, jaką jest towarzyszenie najlepszym polskim piłkarzom w ich zmaganiach na wymagającym terenie w Albanii. Młodzi gracze udadzą się tam tym samym samolotem, co seniorska kadra pod wodzą Fernando Santosa.

Sieć Biedronka wspiera Mistrzostwa Polski i Świata Dzieci z Domów Dziecka od samych narodzin tej idei, od 2018 roku jako sponsor główny obu imprez. Tym bardziej się cieszymy, że w tym roku, dzięki pełnemu wsparciu ze strony kierownictwa PZPN i naszej wieloletniej współpracy, reprezentanci Polski, brązowi medaliści Mistrzostw Świata, polecą do Albanii oglądać zapewne najważniejszy mecz pierwszej reprezentacji w tych eliminacjach. Dla tych dzieciaków to nagroda najlepsza ze wszystkich - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka.



Największa sieć handlowa w Polsce jest oficjalnym sponsorem Reprezentacji już od ponad 13 lat. Wspiera polskich piłkarzy i piłkarki oraz reprezentacje młodzieżowe. Biedronka i PZPN rozszerzyły współpracę, nie tylko jeśli chodzi o nowe produkty adresowane do osób uprawiających sport, ale także w działaniach, które pomagają krzewić i docenić sportowego ducha rywalizacji wśród młodzieży. Niedzielny mecz z Albanią to jeden z kluczowych pojedynków piłkarskich naszej kadry w tym roku, a połączona siła naszych dwóch reprezentacji piłkarskich pozostawia nam nadzieję na bardzo dobry występ.