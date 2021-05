Biedronka z platformą rozwojową dla pracowników

Stworzenie rozwojowej platformy EduAkcja to milowy krok w obszarze szkoleń w Biedronce, fot. mat. pras.

Biedronka przekazuje w ręce ponad 70 tys. pracowników innowacyjną platformę rozwojową EduAkcja.

Oprócz modułów ze szkoleniami wszyscy pracownicy sieci Biedronka mają też dostęp do materiałów video, podcastów i artykułów, a także mogą zgłaszać swoje pomysły i dobre praktyki

Treści zamieszczane na platformie są tworzone w oparciu o wywiady i warsztaty z pracownikami reprezentującymi różne działy i stanowiska

- Stworzenie rozwojowej platformy EduAkcja to milowy krok w obszarze szkoleń w naszej organizacji. Dzięki temu projektowi każdy pracownik sieci Biedronka zyskuje dostęp do szerokiej wiedzy o firmie, sam może się taką wiedzą podzielić, a także zgłaszać swoje pomysły. Od teraz wszyscy możemy wspólnie budować innowacyjną przestrzeń i dzielić się w niej dobrymi praktykami. A to wszystko z dogodnego dla nas miejsca i urządzenia – zarówno służbowego, jak i prywatnego - powiedziała Daria Lorenc, menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka



Dzięki platformie EduAkcja, pracownicy mogą brać udział we wszystkich szkoleniach i rozwijać swoje kompetencje. Jednocześnie znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania o toczące się projekty, aktualne procedury czy postęp wprowadzanych zmian. Dla przykładu, osoby pracujące w sklepach mogą lepiej poznać mechanizmy funkcjonowania centrów dystrybucyjnych, a pracownicy biur odkryją zasady właściwej obsługi klienta w sklepach.



EduAkcja daje szereg możliwości podzielenia się opiniami w ramach Banku Pomysłów. Każdy pracownik może stać się współtwórcą treści zarówno na tematy związane z pracą, jak i swoją pasją. Pozostaje również duża dowolność co do formy dzielenia się wiedzą i korzystania z niej, ponieważ na platformie znajdują się materiały video, podcasty i artykuły. Platforma rozwojowa EduAkcja już wkrótce zrobi karierę międzynarodową. Koledzy z Grupy Jeronimo Martins w Portugalii i Kolumbii docenili polską inicjatywę i obecnie testują to rozwiązanie także w swoich krajach.