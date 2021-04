Biedronka z promocją na majówkę. 12 piw gratis!

Do Biedronki wraca promocja na wybrane marki piwa, fot. mat. pras.

W czwartek 29 kwietnia Biedronka organizuje powrót promocji na wybrane piwa butelkowe „12+12 gratis”.

Tuż przed majówką do Biedronki wraca promocja na wybrane marki piwa: Beck’s, Carlsberg, Desperados, Heineken, Corona, Captain Jack, Redd’s i Sommersby. Przy zakupie 12 szt. tych trunków, kolejne 12 butelek dostajemy zupełnie za darmo. Jedyny warunek do aktywna karta Moja Biedronka.

Przy zakupie 24 butelek wybranych piw zostanie naliczony rabat o wartości 12 najtańszych butelek. Jeśli produkty są w tej samej cenie, zniżka obejmie 12 z nich. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane butelki w tej promocji. Butelki promocyjne można mieszać dowolnie, według uznania.

Z oferty można skorzystać tylko raz. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci Biedronka od czwartku 29 kwietnia 2021 r. do piątku 30 kwietnia 2021 r. do godz. 2:00 w nocy lub do wyczerpania zapasów.