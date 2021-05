Biedronka z promocjami na produkty wege

Biedronka promuje produkty wegańskie, fot. mat. pras.

Biedronka została partnerem startującego 24 maja Ogólnopolskiego Tygodnia Wege. Z tej okazji do 22 maja w sklepach sieci Biedronka obowiązuje promocja na produkty Go Vege.

Z okazji tegorocznego „Ogólnopolskiego Tygodnia Wege” Biedronka przygotowała dodatkowe promocje dot. oferty produktów Go Vege – i to nie tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka, ale dla wszystkich klientów. Do 22 maja w sklepach sieci obowiązywać będzie promocja 2+1: przy zakupie dwóch, tych samych produktów marki Go Vege, trzeci otrzymamy za darmo. W ofercie m.in. gyros roślinny, vegeburger, hummus, deser kokosowy, curry w stylu indyjskim czy tofu.