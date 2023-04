Biedronka z turniejem dla fanów League of Legends

Biedronka wraz z Nestlé przygotowały Turniej KitKat Cup z myślą o swoich nowoczesnych, młodszych klientach, którzy są fanami gry League of Legends. Aby wziąć udział w tym amatorskim turnieju, należy kupić batony KitKat® lub LION® za minimum 6 zł wyłącznie w sklepach sieci Biedronka, a następnie zarejestrować swój paragon. Można to zrobić na Messengerze kitkatpl lub Discordzie KitKatCup.

Promocyjne zakupy batonów KitKat® lub LION® można zrealizować w ponad 3400 sklepach sieci Biedronka na terenie całego kraju, w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2023 roku. Turniej KitKat Cup zostanie rozegrany w dniach od 1 do 29 maja br. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Fani gry League of Legends mogą wziąć udział w KitKat Cup, akcji przygotowanej przez sieć Biedronka i firmę Nestlé, fot. mat pras.

Biedronka zaprasza na turniej League of Legends

Każdy klient, który spełni warunki promocji i zarejestruje paragon, otrzyma unikatowy kod dostępu do turnieju League of Legends. Rejestracja do turnieju odbywa się na stronie www.gl-hf.pl. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze 3000 osób, które rozegra mecz w KitKat Cup, otrzyma wirtualną skrzynkę z edycji limitowanej – KitKat HEXTECH, zawierającą prezenty ze sklepu League of Legends. Najlepsi gracze turnieju mogą natomiast liczyć na nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi ponad 20 tys. zł.

Organizacja turnieju League of Legends to szansa dla Biedronki do zacieśnienia relacji z graczami i dołączenia do rozwijającego się świata gamingu. Cieszymy się, że możemy zaprosić ich do naszych sklepów, a także zapewnić niezapomniane emocje i wyjątkowe nagrody - mówi Jakub Mazur, młodszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

- Marka KitKat w Europie angażuje się w wiele działań związanych ze światem gamingu. Cieszymy się, że wspólnie z Biedronką możemy zrealizować inicjatywę z tego obszaru także w Polsce - dodaje Izabela Bylińska, Shopper Activation Manager, Nestlé Polska.