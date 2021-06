Biedronka z weekendowymi promocjami i strefą kibica na Euro

Biedronka ma startegię na Euro 2020, fot. mat. pras.

11 czerwca oficjalnie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jednocześnie startuje kolejna odsłona weekendowej akcji promocyjnej w Biedronce. Sieć, która jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji w Piłce Nożnej przygotowała nową promocję z nowym mechanizmem.

Wszyscy klienci posiadający kartę Moja Biedronka robiąc zakupy za minimum 99 zł w każdy czerwcowy weekend od godz. 15.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, otrzymają 5 voucherów o wartości 5 zł każdy. Łącznie więc przy 99 zł wydanych na zakupy kupujący dostają vouchery na 25 zł. Vouchery będą do wykorzystania na zakupy w następnym tygodniu – każdy z nich, o wartości 5 zł, do zrealizowania na konkretny dzień tygodnia przy zakupach o wartości minimum 6 zł.



- Biedronka od 11 lat nieprzerwanie wspiera piłkarską drużynę narodową, będąc jej Oficjalnym Sponsorem, nasza sieć jest też oficjalnym dostawcą warzyw i owoców dla naszej kadry. Jesteśmy więc z polskimi kibicami od lat. Nowa czerwcowa promocja pomoże jednak zaoszczędzić wszystkim klientom naszej sieci z kartą Moja Biedronka w najbardziej popularnych godzinach zakupowych - powiedział Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Biedronka otwiera Strefę Kibica

Oprócz nowej promocji voucherowej, sieć zaprasza wszystkich kibiców na specjalną stronę Strefa Kibica - Biedronka.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje o rozgrywkach Euro, link do zakupów przez aplikację Glovo i specjalna oferta dla fanów piłki nożnej.