Biedronka z wielką akcją zbierania pustych butelek. Pod sklepami staną specjalne stoiska

Akcja prowadzona będzie w piątki oraz w soboty w okresie od 7 lipca 2023 r. do 26 sierpnia 2023 r. w godzinach 11.00-19.00 (wyznaczone piątki) oraz 10.00-18.00 (wyznaczone soboty ) oraz w niedzielę 27 sierpnia 2023 r. w godzinach 10.00-18.00.

Vouchery za butelki w Biedronce

W czasie trwania akcji za każde sześć pustych butelek przyniesionych na oznaczone stoisko przy sklepie Biedronka otrzymamy w zamian jeden

jednorazowy voucher o wartości 1 zł do wykorzystania na zakup dowolnego produktu z kategorii napoje w butelce plastikowej.

Jakie butelki zbiera Biedronka?

Butelka zostanie przyjęta jeżeli spełnia następujące warunki:

a) butelka jest po napoju (wodzie, soku, alkoholu, smoothies),

b) butelka jest z tworzywa sztucznego,

c) butelka jest dowolnego producenta (dowolne marki),

d) butelka jest dowolnej pojemności.

5. Butelka przekazana w ramach Akcji Promocyjnej może:

a) posiadać zakrętkę lub być jej pozbawiona,

b) zawierać etykietę producenta lub być jej pozbawiona,

c) być zgnieciona ale nie jest to konieczne.

Voucher można wykorzystać w okresie od 07.07.2023 r. do 31.08.2023 r. przy zakupie w dowolnym sklepie sieci Biedronka. W ramach jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) można wykorzystać maksymalnie

pięć voucherów.

W której Biedronce można oddać butelki? Lista sklepów

Poniżej lista sklepów i data akcji.

Kraków 30-384 ul. Drukarska 2 07.07.2023

Łódź 93-345 ul. Paradna 39 07.07.2023

Warszawa 02-971 ul. Przekorna 37 b 07.07.2023

Warszawa 02-993 ul. Syta 100 07.07.2023

Warszawa 02-871 ul. Karczunkowska 139A 07.07.2023

Warszawa 05-816 Al. Jerozolimskie 262 07.07.2023

Dębe Wielkie 05-311 ul. Gen. Jana Skrzyneckiego 1 08.07.2023

Grodzisk Mazowiecki 05-827 ul. Królewska 51 08.07.2023

Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. J. Matejki 6b 08.07.2023

Kraków 31-810 os. Strusia 23 08.07.2023

Łódź 91-116 ul. Traktorowa 52 08.07.2023

Łódź 92-103 ul. Brzezińska 38 08.07.2023

Lublin 20-701 ul. Nałęczowska 24 14.07.2023

Warka 05-660 ul. Puławska 30 14.07.2023

Warszawa 01-304 ul. Połczyńska 106 14.07.2023

Warszawa 02-496 ul. Warszawska 42 14.07.2023

Warszawa 03-151 ul. Modlińska 347 14.07.2023

Warszawa 03-995 ul. Bronowska 13 14.07.2023

Lublin 20-829 ul. Magnoliowa 1 15.07.2023

Łódź 91-497 ul. Sikorskiego 12 15.07.2023

Łódź 91-030 ul. Woronicza 1 15.07.2023

Łódź 91-843 ul. Kowalska 2 15.07.2023

Łódź 93-177 ul. J. Dąbrowskiego 17F 15.07.2023

Łódź 92-402 ul. Zakładowa 65 15.07.2023

Kałuszyn 05-310 ul. Polna 6 21.07.2023

Kolonia Lesznowola 05-506 ul. Słoneczna 128 21.07.2023

Konstancin-Jeziorna 05-500 Warszawska 101 21.07.2023

Michałowice 05-816 ul. Kuchy 24 21.07.2023

Pruszków 05-800 Al. Jerozolimskie 454 21.07.2023

Pruszków 05-803 ul. Komorowska 26 21.07.2023

Koluszki 95-040 ul. Słowackiego 22 22.07.2023

Książenice 05-825 ul. Partyzantów AK 2/4 22.07.2023

Kutno 99-300 ul. Łąkoszyńska 166 22.07.2023

Kutno 99-300 ul. T. Kościuszki 73 22.07.2023

Mszczonów 96-320 ul. Wschodnia 18 22.07.2023

Stryków 95-010 ul. Warszawska 80 22.07.2023

Choczewo 84-210 Choczewo 28.07.2023

Gdańsk 80-180 ul. Wielkopolska 62 28.07.2023

Gdańsk 80-176 ul. Przytulna 48 28.07.2023

Janki 98-330 ul. Aleja Krakowska 24 28.07.2023

Kraków 31-589 ul. Sołtysowska 23d 28.07.2023

Kraków 30-609 ul. Tadeusza Połomskiego 14 28.07.2023

Gdańsk 80-461 ul. Startowa 14 29.07.2023

Gdańsk 80-518 ul. Gdańska 21L 29.07.2023

Gdańsk 80-299 ul. Osowski Zakątek 17 29.07.2023

Kraków 30-693 ul. Łużycka 43f 29.07.2023

Kraków 30-612 ul. Porucznika Halszki 3a 29.07.2023

Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 ul. Leśna 2 29.07.2023

Białki 08-110 ul. Łukowska 04.08.2023

Gdynia 81-578 ul. Wiczlińska 67 04.08.2023

Gniezno 62-200 ul. Poznańska 45 04.08.2023

Kórnik 62-035 ul. Woźniaka 1 04.08.2023

Lublin 20-829 ul. Główna 1-3 04.08.2023

Poznań 61-341 ul. Starołęcka 1 04.08.2023

Bydgoszcz 85-737 ul. Łęczycka 33 05.08.2023

Lublin 20-810 ul. Sławinkowska 49b 05.08.2023

Lublin 20-442 ul. Abramowicka 10a 05.08.2023

Poznań 60-378 ul. Bułgarska 121/123 05.08.2023

Poznań 61-245 ul. Stefanii Wołynki 1 05.08.2023

Poznań 60-689 ul. Obornicka 334 05.08.2023

Kraków 30-211 ul. Piastowska 49 11.08.2023

Kraków 31-222 ul. Zygmunta Glogera 22 11.08.2023

Kraków 31-334 ul. Władysława Łokietka 136 11.08.2023

Kraków 31-810 Os. Józefa Strusia 23 11.08.2023

Łódź 91-859 ul. Tęczowa 1 11.08.2023

Straszyn 83-010 ul. Starogardzka 1 11.08.2023

Czyżew 18-220 ul. Andrzejewska 2 12.08.2023

Pińczów 28-400 ul. Batalionów Chłopskich 52 12.08.2023

Puck 84-100 ul. Topolowa 9 12.08.2023

Sandomierz 27-600 ul. Kwiatkowskiego 67 12.08.2023

Staszów 28-200 ul. Kolejowa 38a 12.08.2023

Tarnobrzeg 39-400 ul. Kwiatkowskiego 1 12.08.2023

Częstochowa 42-200 ul. Radomska 4A 18.08.2023

Częstochowa 42-200 ul. L. Okulickiego 92 18.08.2023

Częstochowa 42-218 al. Jana Pawła II 106 18.08.2023

Lublin 20-719 ul. Gęsia 16 18.08.2023

Lublin 20-471 ul. Diamentowa 19I-H 18.08.2023

Lublin 20-816 ul. Choiny 1 18.08.2023

Częstochowa 42-271 ul. Gościnna 92 19.08.2023

Lublin 20-314 ul. Krzemionki 3 19.08.2023

Siedlce 08-119 ul. Mieszka I 23 19.08.2023

Świdnik 21-040 ul. Piasecka 19.08.2023

Tarnobrzeg 39-400 ul. Mickiewicza 40 19.08.2023

Woźniki 42-289 ul. 3 Maja 4 19.08.2023

Płońsk 09-100 ul. Pułtuska 60a 25.08.2023

Płońsk 09-100 ul. Rzemieślnicza 4 25.08.2023

Poznań 60-461 ul. Adama Poszwińskiego 2 25.08.2023

Radziejowice 96-325 ul. Słoneczna 6 25.08.2023

Sochaczew 96-500 ul. Hubala 1 25.08.2023

Środa Wielkopolska 63-000 ul. J. Popiełuszki 25.08.2023

Kałuszyn 05-124 ul. Nowodworska 57 26.08.2023

Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Lubiejewska 76 26.08.2023

Pułtusk 06-100 ul. Warszawska 23a 26.08.2023

Rembelszczyzna 05-126 ul. Jana Kazimierza 471 26.08.2023

Września 62-300 ul. Wrocławska 34 26.08.2023

Zaniemyśl 63-020 ul. Czarnecka 3 26.08.2023

Stara Iwiczna 05-500 ul. Nowa 9 27.08.2023

Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Nowy Port 10/12 27.08.2023

Wyszków 07-202 ul. Świętojańska 175 27.08.2023

Zielonka 05-220 ul. Poniatowskiego 64 27.08.2023