Biedronka z własnym programem 500 plus

„Rodzinne wsparcie na plus” to nowy program pomocy dla rodzin pracowników Biedronki

„Rodzinne wsparcie na plus” to nowy program pomocy dla rodzin pracowników sieci Biedronka. Dzięki niemu, zatrudnieni posiadający rodziny wielodzietne (z min. czworgiem uczących się dzieci) raz w roku mogą liczyć na specjalne, dodatkowe zasilenie karty przedpłaconej kwotą do 500 zł. Tegoroczne zasilenie trafi do pracowników już w tym tygodniu.

Nowy program „Rodzinne wsparcie na plus” sieć kieruje do pracowników, w których rodzinach wychowuje się min. czworo uczących się dzieci w przedziale wiekowym 0-26 lat. Raz w roku mogą oni liczyć na specjalne, dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasilenia karty przedpłaconej. Kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów i wyniesie od 380 zł do 500 zł. Taką kartą można zapłacić za zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka i drogeriach Hebe.



- Wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników i cieszymy się, że możemy im zaproponować kolejny, już dwudziesty program wsparcia. Najpóźniej do 19 marca br. pracownicy sieci Biedronka posiadający duże rodziny otrzymają dodatkowe zasilenie kart przedpłaconych w wysokości nawet do 500 zł. Jest to realna pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych - mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci, zatrudnia obecnie ok. 70 tys. pracowników. Wartość sprzedaży Biedronki wyniosła w minionym roku 13,5 mld euro, czyli 59,8 mld zł, osiągając dwucyfrowy wzrost rok do roku liczony w złotówkach – o 10,4%.