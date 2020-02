Biedronka zakasuje rękawy, Bać-Pol ustępuje ws. Spara, a Żabka tłumaczy się z długów franczyzobiorców

Fot. materialy sieci Żabka, Spar, Biedronka i Kaufland

Biedronka rozpoczęła 2020 r. z przytupem: nowa fundacja, stanowisko rzecznika konsumenta, rozwój segmentu produkcyjnego oraz zagraniczna ekspansja. Spar Polska porozumiał się z centralą i potwierdził, że to Spar Group jest wyłącznym licencjobiorcą marki Spar w Polsce. Sieci Lidl, Kaufland i Tesco ogłosiły podwyżki, franczyzobiorcy obwiniają Żabkę o swoje długi a UOKiK nie odpuszcza sieciom i rozpoczyna kolejne dochodzenia. Chociaż luty to najkrótszy miesiąc w roku, w handlu detalicznym działo się wiele…

Biedronkę czeka pracowity rok

Grupa Jeronimo Martins zorganizowała w Lizbonie dzień inwestora na którym zdradziła swoje plany wobec brandów Biedronka i Hebe.

Pedro Soares do Santos, prezes firmy, wskazał, że ekspansja zagraniczna Grupy obejmie Rumunię. Zaznaczył jednak, że nie może obiecać, że stanie się to w 2020 roku, ale będzie to nieodległa perspektywa (2-3 lat). Firma zamierza kupić na tym rynku działającą sieć detaliczną i ją rozwijać. Póki co nie wiadomo pod jakim brandem będzie rozwijany biznes w tym kraju. Wiadomo jednak, że to polski zespół będzie odpowiadał za rozwój sieci na rynku rumuńskim.

Szef firmy podkreślał, że Biedronka jest jedną z kluczowych sieci w Grupie. Pedro Soares do Santos jest przekonany że sieć w Polsce może rosnąć jeszcze bardziej, bo Polska rozwija się bardzo szybko w porównaniu z innymi państwami UE pod względem ekonomicznym (4,1 proc. wzrostu PKB w Polsce względem 1,4 proc. w UE w 2019 r.).

Firma poinformował nas również, że produkcja w fabryce sieci w Parzniewie koło Warszawy będzie rozwijana. Obecnie są tam produkowane zupy, ale produkcja zostanie poszerzona także o inne kategorie. Kierownictwo spółki nie zdradza jednak, o jaki asortyment chodzi.

Portugalski detalista chce również rozwijać sieć Hebe. - Brand zaczyna działalność na Słowacji i w Czechach, które graniczą z Polską, więc prowadzenie działalności na tamtych rynkach jest naturalnym miejscem rozwoju - powiedział Pedro Soares dos Santos. Prezes nie wskazał liczby sklepów, która zostanie otwarta u naszych południowych sąsiadów. Platformą rozwoju będzie sklep online, który został otwarty w połowie 2019 roku w Polsce.

Kilka dni temu polski oddział firmy zorganizował spotkanie na którym podał, że utworzył w swoich strukturach nowe stanowisko - rzecznik klienta. Objęła je Magdalena Koralewska. Sieć wskazuje, że do biura obsługi klienta rocznie trafia 500 tys. spraw, z czego 250 tys. to reklamacje. Od teraz po zakończonej nie po myśli klienta procedurze reklamacyjnej, będzie on miał możliwość odwołania się do nowej instancji.

Ponadto sieć ogłosiła, że w marcu ruszy z nową fundacją, która będzie pomagała osobom starszym. Szczegóły projektu poznamy wkrótce.

Podwyżki w Tesco, Kauflandzie i Lidlu