Biedronka założyła fundację pomagającą seniorom. Jej budżet to 50 mln zł

Biedronka powołuje do życia fundację, fot. materiały prasowe

50 milionów złotych – taką kwotą będzie dysponowała w 2020 roku Fundacja Biedronki, która w roku, w którym sieć obchodzi swoje 25-lecie, rozpocznie działalność w Polsce. Fundacja powstaje po to, by pomagać osobom starszym. Pierwszym programem Fundacji będzie program kart przedpłaconych „Na codzienne zakupy”, obejmujący 10 tys. potrzebujących seniorów. Na ten cel Biedronka przeznaczy blisko 15 mln zł.

- 25-lecie Biedronki jest dla nas dobrą okazją, by podziękować polskiemu społeczeństwu za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni i by wzmocnić nasze zobowiązania społeczne. Prowadząc biznes, który zaspokaja podstawowe ludzkie potrzeby i działa na dużą skalę, mamy możliwość przyczyniać się do znajdowania rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania lokalnej społeczności i niosą realną pomoc potrzebującym. To dzięki Polsce Biedronka mogła się tak rozwinąć, a my czujemy związaną z tym odpowiedzialność. Właśnie z tego powodu uruchamiamy Fundację Biedronki, która skupi się na grupie osób, zmagających się z bardzo poważnymi wyzwaniami - mówi Pedro Soares dos Santos, Prezes Zarządu Grupy Jeronimo Martins.

Z danych i prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co czwarty Polak ukończył już 60 lat, a w 2050 roku starsi ludzie będą stanowili 40% społeczeństwa.

Celami nowo powstałej Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W tym celu Fundacja będzie prowadziła też działania na rzecz rozwoju wolontariatu na rzecz seniorów.

W 2020 r. Fundacja Biedronki będzie dysponowała budżetem 50 mln zł, a w kolejnych latach fundator, czyli Jeronimo Martins Polska planuje przeznaczyć na wsparcie Fundacji od 7,5 mln do 20 mln euro rocznie.



- Wszyscy musimy czuć się zobowiązani do walki o lepsze życie seniorów, wolne od ubóstwa i samotności, która jest wielkim problemem. W Fundacji zaczniemy działać od razu z dużym programem, realnie podnoszącym jakość życia znaczącej grupy seniorów, a dzięki zapewnionym na działanie Fundacji środkom, już niebawem będziemy mogli ruszyć z innymi znaczącymi działaniami na rzecz lepszej kondycji osób starszych w Polsce- dodaje Katarzyna Scheer, prezes zarządu nowo powstającej Fundacji Biedronki.

Pierwszym projektem, który będzie realizowany we współpracy Fundacji Biedronki i Caritas Polska, jest program „Na codzienne zakupy". W 2020 roku pomocą nim zostanie objętych 10 000 potrzebujących seniorów. Od kwietnia br. do stycznia 2021 r. będą oni otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na karcie przepłaconej. Kart będzie można używać na zakupy w sklepach Biedronka.

Dzięki takiej formie pomocy seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć pieniądze.