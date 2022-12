Biedronka zaskoczy podczas finału WOŚP

Ostatni, 30. Finał WOŚP Biedronka i jej klienci wsparli kwotą 7,43 mln złotych, na najbliższy Finał plany są równie ambitne. Absolutną nowością będzie możliwość wsparcia celu zbiórki już od 10 grudnia br., na kasach samoobsługowych, a także tradycyjnych dowolną kwotą będącą wielokrotnością złotówki. To rozwiązanie pozwoli klientom, którzy chętniej korzystają z kart płatniczych, niż gotówki w taki sam sposób zaangażować się we wspólne pomaganie. Co istotne, przy zakupach na kasie tradycyjnej wsparcia 31. Finału WOŚP będzie można udzielić również gotówką, a klienci będą otrzymywać od kasjerów serduszka za okazane wsparcie.

Puszki i serduszka WOŚP w sklepach Biedronka

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – to instytucja, którą kojarzy każdy Polak i nie tylko. Od pierwszego dnia naszej współpracy z WOŚP mówiliśmy, że chcemy tę akcję dalej rozwijać, dlatego od tego roku umożliwiamy nowoczesne metody wspierania celów WOŚP i zachęcamy do korzystania z nich naszych klientów. Wierzymy, że w ten sposób będziemy mogli wspólnie z klientami dodać jeszcze większą sumę do skarbca dobrych uczynków, z których słynie Orkiestra - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR sieci Biedronka.

Każdy klient, który dokona wpłaty za pomocą kasy na rzecz 31. Finału WOŚP, zobaczy specjalną informację graficzną na paragonie. Dodatkowo, jeśli klient zaloguje się do aplikacji mobilnej Biedronki, będzie mógł sprawdzić, jaką łączną kwotą do tej pory już wsparł działania WOŚP w tym roku, przy okazji zakupów z wykorzystaniem kart Moja Biedronka. W kolejnych tygodniach w sklepach sieci Biedronka staną również puszki WOŚP, do których będzie można wrzucać wsparcie gotówkowe.

Produkty z linii WOŚP w Biedronce

Klienci Biedronki będą mogli wesprzeć 31. Finał nie tylko za pomocą wpłat, ale także kupując produkty ze specjalnej linii WOŚP.

- Kolejny raz znajdziecie Państwo na półkach sklepowych Biedronki nasze piękne gadżety specjalnie dla Biedronki zaprojektowane. Podczas Finału chcemy wygrać z sepsą, ale także pragniemy wszystkim Państwu przekazać bardzo ważną wiadomość – „żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Niech ten Finał będzie kolorowy i niech przypomina nam wszystkim o dbaniu o miejsca, w których żyjemy, mieszkamy i gdzie tworzymy tak piękne akcje jak nasz coroczny Finał. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wspieranie naszych działań - mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP

Od poniedziałku, 12 grudnia, w sklepach sieci Biedronka będzie można kupić specjalne produkty przygotowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wiele z nich może być doskonałą inspiracją prezentową w okresie świątecznym. W sklepach staną specjalne standy, które wyróżniać się będą charakterystycznymi orkiestrowymi grafikami, zaprojektowanymi specjalnie na 31. Finał WOŚP. W ekspozytorach znajdą się produkty takie jak m.in.: t-shirty WOŚP (męskie i damskie po 49,99 zł), apteczki samochodowe (29,99 zł), czy kubki ceramiczne (34,99 zł), a także kalendarze – książkowe (29,99 zł) oraz ścienne (14,99 zł). Biedronka szykuje już kolejne atrakcje, którymi chce zaskoczyć klientów bliżej 31. Finału WOŚP, który odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2023 roku.

Biedronka rozpoczyna pierwsze takty 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy