Biedronka zasponsorowała ponad pół tysiąca tabletów dla seniorów

Według badań, tylko ok. 30% seniorów (60+) korzysta z internetu, co ma szczególnie znaczenie w okresie pandemii oraz ograniczonej z tego powodu możliwości odwiedzin w placówkach.

Samsung Galaxy z LTE dla seniorów



Fundacja Biedronki rozpoczęła przekazywanie ośrodkom zakwalifikowanym do programu urządzeń Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Dlaczego? Z racji kolejnych fal pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu osób starszych w dużej mierze ograniczają odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi.



- Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce – mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi - Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.



Tablet przekazany przez Fundację Biedronki

Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych.

- Spośród naszych mieszkańców wyłoniła się grupa tworząca kółko teatralne oraz muzyczne. Mieszkańcy sami przygotowują scenariusze, wyszukują teksty piosenek. W wielu przedsięwzięciach biorą udział również pracownicy ośrodka, którzy włączają się w pomoc. Organizujemy apele, akademie, koncerty życzeń, które dla seniorów są przestrzenią do realizowania siebie, tworzenia wspólnoty, a jednocześnie przynoszą wiele radości i satysfakcji. W tych działaniach bardzo przydadzą nam się tablety - mówi Danuta Laskowska, dyrektorka Domu Emeryta im. św. Alojzego Orione w Brańszczyku, przedstawicielka jednego z ośrodków, który otrzymał tablety Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu - „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia.